Новая технология превращает смартфон в квантовый компьютер: пользоваться может каждый

Платформа Liang Xi предоставляет удаленный доступ к квантовой системе Qian Shi через приложение или "облако".

Китайский поисковый гигант Baidu выпустил программное обеспечение Liang Xi, которое позволяет выполнять квантовые вычисления на смартфонах и других устройствах. Технологию представили на конференции Quantum Create в Пекине, передает The Register.

По словам разработчиков, платформа Liang Xi (Лян Си) позволит связываться с квантовым компьютером Qian Shi (Цянь Ши) мощностью 10 кубитов (квантовых частиц, в которых кодируется информация), разработанным Baidu при содействии Китайской академии наук. Пользователь сможет запускать вычисления без прямого доступа к физическому оборудованию.

Liang Xi представлена в виде мобильногого приложения, компьютерной программы и облачного сервиса. Baidu считает, что такое сочетание аппаратного, программного обеспечения и доступности ускорит разработку новых технологий, требующих высокопроизводительных вычислений, в частности, поиск новых материалов, биологические исследования, моделирование и создание более эффективных аккумулятор.

"С Qian Shi и Liang Xi пользователи могут создавать квантовые алгоритмы и использовать мощность квантовых вычислений, не разрабатывая собственное квантовое оборудование, системы управления или языки программирования", — сказал Руньяо Дуань, директор Института квантовых вычислений Baidu Research.

Ранее писали о создании квантового компьютера, который в 4 раза мощнее обычных. Исследователи из Австрии нашли способ вывести кубиты за пределы двоичной системы и кодировать еще больше значений, что ускоряет вычисления.

Писали также, что самый быстрый в мире квантовый процессор тратит всего 6,5 наносекунд на решение задачи. Система содержит всего двав кубита из специальных атомов рубидия, охлажденных до нуля.