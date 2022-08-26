Нова технологія перетворює смартфон на квантовий комп'ютер: користуватися може кожен

Платформа Liang Xi надає віддалений доступ до квантової системи Qian Shi через програму або "хмару".

Китайський пошуковий гігант Baidu випустив програмне забезпечення Liang Xi, що дозволяє виконувати квантові обчислення на смартфонах та інших пристроях. Технологію представили на конференції Quantum Create у Пекіні, передає The Register.

За словами розробників, платформа Liang Xi (Лян Си) дозволить зв'язуватися з квантовим комп'ютером Qian Shi (Цянь Ши) потужністю 10 кубітів (квантових частинок, в яких кодується інформація), розробленим Baidu за сприяння Китайської академії наук. Користувач зможе запускати обчислення без прямого доступу до фізичного обладнання.

Liang Xi представлена у вигляді мобільного додатка, комп'ютерної програми та хмарного сервісу. Baidu вважає, що таке поєднання апаратного, програмного забезпечення та доступності прискорить розробку нових технологій, що вимагають високопродуктивних обчислень, зокрема пошук нових матеріалів, біологічні дослідження, моделювання та створення ефективніших акумуляторів.

"З Qian Shi та Liang Xi користувачі можуть створювати квантові алгоритми та використовувати потужність квантових обчислень, не розробляючи власне квантове обладнання, системи управління чи мови програмування", — сказав Руньяо Дуань, директор Інституту квантових обчислень Baidu Research.

Раніше писали про створення квантового комп'ютера, який у 4 рази потужніший за звичайні. Дослідники з Австрії знайшли спосіб вивести кубіти за межі двійкової системи та кодувати ще більше значень, що прискорює обчислення.

Писали також, що найшвидший у світі квантовий процесор витрачає лише 6,5 наносекунд на розв'язання задачі. Система містить всього два куби зі спеціальних атомів рубідії, охолоджених до нуля.