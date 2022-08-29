"Волшебная лампа": умный проектор освещает комнату и работает как Bluetooth-динамик

А еще устройство может работать как аудиовизуальный будильник и цифровой помощник.

"Интеллектуальный" проектор от компании XGIMI создан мультизадачным. Он не только демонстрирует видеоряд Full HD, но может использоваться в качестве аудиосистемы, которая также выполняет функцию верхнего светодиодного освещения. Устройство получило название Magic Lamp, а подробности о нем раскрыло издание newatlas.com.

Проектор Magic Lamp оснащен 176-ю светодиодными шариками Lumileds, которые помещены в его полупрозрачный корпус. Если закрепить проектор на потолке, то он будет выполнять функцию люстры. Через специальное мобильное приложение пользователь может регулировать интенсивность освещения, а также выбирать температуру цвета. Устройство получило сертификат TÜV Rheinland, который подтверждает, что синий свет находится на низком уровне, а мерцание и вовсе отсутствует.

DLP-проектор работает на базе оптического механизма с 0,33-дюймовым чипом DMD. Проекционный блок Full HD (1920 x 1080 пикс.) может излучать 1200 люмен ANSI и воспроизводить изображения с диагональю 120 дюймов с расстояния 1,86 м. Компания-разработчик утверждает, что расположение проектора над головой (т.е. на потолке) не дает теням заслонить изображение, если вдруг кто-то из зрителей встанет. Пользователи могут поднимать или опускать проецируемое изображение по своему усмотрению благодаря механизму смещения оси на 32 градуса, пишет издание.

[ + – ] Проектор Magic Lamp Фото: XGIMI

Magic Lamp поставляется с системой MediaTek Smart Display на кристалле с четырехъядерным процессором, графикой Mali и специальным механизмом искусственного интеллекта, а также поддерживает 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти. Звук подается через 2 динамика мощностью 8 Вт и сабвуфер мощностью 12 Вт со звуком Harman Kardon, а также поддерживается иммерсивный Dolby Audio и DTS Virtual X.

Интеллектуальный проектор может работать как аудиовизуальный будильник, пользователи также могут взаимодействовать с ним, как с цифровым помощником.

[ + – ] Проектор служит люстрой, динамиком, голосовым помощником, будильником Фото: XGIMI

Несмотря на наличие одного порта USB 2.0, устройство предназначено для потоковой передачи развлечений через Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, что означает, что оно также может служить беспроводным динамиком, когда оно не используется в качестве лампы или проектора.

XGIMI Magic Lamp пока продается только в Китае по цене 7 999 юаней (около 1165 долларов США), но устройство будет продемонстрировано на IFA 2022 в следующем месяце, так что, возможно, оно будет выпущено для международного рынка.

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