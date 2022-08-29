"Чарівна лампа": розумний проєктор освітлює кімнату й працює, як Bluetooth-динамік

А ще пристрій може працювати, як аудіовізуальний будильник і цифровий помічник.

Інтелектуальний проєктор від компанії XGIMI створений мультизадачним. Він не тільки демонструє відеоряд Full HD, але і його можна використовувати як аудіосистему, яка також виконує функцію верхнього світлодіодного освітлення. Пристрій отримав назву Magic Lamp, а подробиці про нього розкрило видання newatlas.com.

Проєктор Magic Lamp оснащений 176 світлодіодними кульками Lumileds, які поміщені в його напівпрозорий корпус. Якщо закріпити проєктор на стелі, він виконуватиме функцію люстри. Через спеціальну мобільну програму користувач може регулювати інтенсивність освітлення, а також вибирати температуру кольору. Пристрій отримав сертифікат TÜV Rheinland, який підтверджує, що синє світло перебуває на низькому рівні, а мерехтіння зовсім відсутнє.

DLP-проєктор працює на основі оптичного механізму з 0,33-дюймовим чипом DMD. Проєкційний блок Full HD (1920 x 1080 пікс.) може випромінювати 1200 люменів ANSI і відтворювати зображення з діагоналлю 120 дюймів із відстані 1,86 м. Компанія розробник стверджує, що розташування проєктора над головою (тобто на стелі) не дає тіням затуляти зображення, якщо раптом хтось із глядачів встане. Користувачі можуть піднімати або опускати зображення, що проєктується, на свій розсуд завдяки механізму зміщення осі на 32 градуси, пише видання.

[ + – ] Проєктор Magic Lamp Фото: XGIMI

Magic Lamp постачають із системою MediaTek Smart Display на кристалі з чотириядерним процесором, графікою Mali та спеціальним механізмом штучного інтелекту, а також підтримує 4 ГБ ОП і 32 ГБ вбудованої пам'яті. Звук подається через 2 динаміки потужністю 8 Вт і сабвуфер потужністю 12 Вт зі звуком Harman Kardon, а також підтримується імерсивний Dolby Audio та DTS Virtual X.

Інтелектуальний проєктор може працювати, як аудіовізуальний будильник, користувачі також можуть взаємодіяти з ним, як із цифровим помічником.

[ + – ] Проєктор служить люстрою, динаміком, голосовим помічником, будильником Фото: XGIMI

Незважаючи на наявність одного порту USB 2.0, пристрій призначений для потокової передачі розваг через Wi-Fi 802.11ac і Bluetooth 5.1, що означає, що він також може служити бездротовим динаміком, коли він не використовується як лампа або проєктор.

XGIMI Magic Lamp поки продається тільки в Китаї за ціною 7999 юанів (близько 1165 доларів США), але пристрій продемонструють на IFA 2022 наступного місяця, так що, можливо, його випустять для міжнародного ринку.

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