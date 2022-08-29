Даже россияне не найдут: создана новая технология для маскировки ударных дронов

В армии США начали активно вести разработки средств радиоэлектронной борьбы.

На этой неделе в Абердине, штат Мэриленд (США), военные продемонстрировали многофункциональную капсулу радиоэлектронной борьбы Electronic Warfare-Air Large. Издание defensenews.com пишет, что армия решила пополнить арсенал РЭБ.

Война в Украине показывает, насколько важными сегодня являются средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Контролируя электромагнитный спектр, военные повышают ситуационную осведомленность, располагают связью и могут точно наводить орудия. "Соревнование [в сфере РЭБ] становится все более важным, поскольку на поле боя развертывается все больше и больше передовых технологий, а войска пытаются свести к минимуму сигнатуры, чтобы избежать обнаружения", — пишет СМИ.

Автономная капсула производства Lockheed Martin будет установлена на ударный БПЛА MQ-1C Grey Eagle. Технические характеристики беспилотника таковы:

Размах крыла: 17 м

Полезная нагрузка: до 340 кг

Время полета: до 45 ч

Максимальная скорость: 309 км/ч

Высота полета: 8,8 км

Также, возможно, что устройство будет установлено и на другие платформы. В ближайшее время пройдут испытания системы. По словам Уильяма Утроска, руководителя Управления по разведке, радиоэлектронной борьбе и датчикам, команда разработчиков стремится сделать так, чтобы средство РЭБ можно было устанавливать на любого рода военную технику и чтобы была возможность подгонять его под размеры платформ, или же выпустить в разных форм-факторах и габаритах.

Заместитель министра обороны США Гейб Камарильо считает, что развивая средства РЭБ, "армия США движется в правильном направлении".

В июле с Lockheed был подписан контракт на сумму 58,8 млн долларов на поставку прототипов устройств в рамках программы Terrestrial Layer System-Brigade Combat Team. А в августе армия заключила отдельные контракты с Lockheed и General Dynamics Mission Systems на разработку концепций и демонстраций системы наземного уровня — Echelons Above Brigade. Обе системы впоследствии будут использоваться солдатами в качестве блока средств РЭБ, кибер- и радиотехнической разведки.

Ранее мы сообщали о том, что ударный дрон ВСУ взорвал российскую станцию РЭБ с помощью двух гранат.