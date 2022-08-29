Навіть росіяни не знайдуть: створено нову технологію для маскування ударних дронів
В армії США почали активно проводити розробки засобів радіоелектронної боротьби.
Цього тижня в Абердині, штат Меріленд (США), військові продемонстрували багатофункціональну капсулу радіоелектронної боротьби Electronic Warfare-Air Large. Видання defensenews.com пише, що армія вирішила поповнити арсенал РЕБ.
Війна в Україні показує, наскільки важливими на сьогодні є засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Контролюючи електромагнітний спектр, військові підвищують ситуаційну обізнаність, мають зв'язок і можуть точно наводити знаряддя. "Змагання [у сфері РЕБ] стає дедалі важливішим, оскільки на полі бою розгортається дедалі більше передових технологій, а війська намагаються звести до мінімуму сигнатури, щоб уникнути виявлення", — пише ЗМІ.
Автономна капсула виробництва Lockheed Martin буде встановлена на ударний БПЛА MQ-1C Grey Eagle. Технічні характеристики безпілотника такі:
- Розмах крила: 17 м
- Корисне навантаження: до 340 кг
- Час польоту: до 45 год.
- Максимальна швидкість: 309 км/год
- Висота польоту: 8,8 км.
Також, можливо, пристрій буде встановлений і на інші платформи. Найближчим часом пройдуть випробування системи. За словами Вільяма Утроска, керівника Управління з розвідки, радіоелектронної боротьби і датчиків, команда розробників прагне зробити так, щоб засіб РЕБ можна було встановлювати на будь-яку військову техніку і щоб була можливість підганяти його під розміри платформ, або ж випустити в різних форм-факторах та габаритах.
Заступник міністра оборони США Гейб Камарільйо вважає, що розвиваючи кошти РЕБ, "армія США рухається у правильному напрямку".
У липні з Lockheed було підписано контракт на суму 58,8 млн доларів на постачання прототипів пристроїв у рамках програми Terrestrial Layer System-Brigade Combat Team. А у серпні армія уклала окремі контракти з Lockheed та General Dynamics Mission Systems на розробку концепцій та демонстрацій системи наземного рівня — Echelons Above Brigade. Обидві системи згодом використовуватимуться солдатами як блок засобів РЕБ, кібер- та радіотехнічної розвідки.
Раніше ми повідомляли про те, що ударний дрон ЗСУ підірвав російську станцію РЕБ за допомогою двох гранат.