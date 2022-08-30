Гигантский беспилотник RQ-4 RangeHawk поможет в испытании гиперзвуковых ракет

БПЛА будет оснащен усовершенствованной полезной нагрузкой и сможет использоваться в ходе испытаний гиперзвуковых ракет и другого оружия большой дальности.

БПЛА модели RQ-4 RangeHawk в скором времени будет оснащен гиперзвуковыми ракетами, сообщила компания-производитель Northrop Grumman. Подробности раскрыло СМИ interestingengineering.com.

"Гиперзвуковые ракеты — новейший рубеж в гонке вооружений, и такие страны, как Россия и Северная Корея, заявляют, что успешно протестировали эту технологию. С развитием гиперзвукового оружия в США не все так гладко, так как несколько испытаний закончились неудачами. Однако в прошлом месяце ВВС США подтвердили, что их оружие быстрого реагирования воздушного базирования (ARRW) было успешно испытано — почти через год после аналогичных заявлений со стороны России", — пишет медиа.

Что известно о БПЛА RQ-4 RangeHawk

Дрон RQ-4 GlobalHawk используется ВВС США в качестве платформы с длительным сроком службы (HALE). Это беспилотный самолет-разведчик, который впервые поднялся в воздух в 1998 году и был также адаптирован для использования ВМС США.

С того времени модель претерпела некоторые изменения. Так, беспилотник RQ-4B имеет размах крыла 39,9 м и длину 14,5 м. Для сравнения, MQ-9 Reaper имеет размах крыла 20 м, что почти вдвое меньше.

RQ-4 оснащен одним турбовентиляторным двигателем Rolls-Royce F-137, который развивает тягу 7600 фунтов-силы (34 кН) и обеспечивает дальность полета 22 800 км и автономность 34 ч.

Развитие гиперзвуковых ракет

В ВВС США решили вывести GlobalHawk из эксплуатации к 2027 году, сообщило издание The Drive. Компания Northrop Grumman в своем пресс-релизе заявила, что самолеты Block 20 и 30 RQ-4B Global Hawk в настоящее время переводятся в SkyRange, — беспилотную мобильную испытательную систему HALE TRMC для перенастройки в RangeHawks.

Во время реконфигурации БПЛА будет оснащен усовершенствованной полезной нагрузкой и сможет использоваться в ходе испытаний гиперзвуковых ракет и другого оружия большой дальности. Компания утверждает, что "загоризонтная высота, выносливость и гибкость", предлагаемые RangeHawks, будут иметь решающее значение при сборе телеметрии и других данных.

Предыдущие тесты этих беспилотников проводились совместно с военно-морскими силами. В пресс-релизе говорится, что датчики, установленные на RangeHawks, обеспечат флоту альтернативную систему поддержки сбора данных, которая ранее была протестирована в Тихом океане и в других местах.

Northrop Grumman также сотрудничает с НАСА в Центре летных исследований Армстронга на базе ВВС Эдвардс, предоставляя парк RQ-4A, а также разрабатывать новые полезные нагрузки для своих RQ-4B.

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