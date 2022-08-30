Yamaha представила новую версию дрона-вертолета Fazer R G2 (фото)

Устройство получило большой винт и может нести до 50 кг полезной нагрузки.

Yamaha презентовала модернизированную версию своего беспилотного вертолета Fazer R G2, оснастив его большей тягой и грузоподъемностью. Это должно сделать работу устройства более продуктивной пишет newatlas.com.

Yamaha оснастила самолет более крупным и модернизированным несущим винтом длиной 1,8 м. Ранее был установлен 1,56-метровый винт. Новый винт создает большую тягу не только благодаря своим габаритам, но и облегченными системой камер и аккумулятору, а также благодаря оптимизированной емкости топливного бака, что обеспечивает значительно более высокую полезную нагрузку в 50 кг по сравнению с 35 кг, которые машина могла поднимать ранее.

[ + – ] Вертолет Fazer R G2 Фото: Yamaha

Как отмечает Yamaha, это означает, что беспилотник Fazer R G2 может перевезти тонну материала за 20 перелетов. Раньше он бы справился с аналогичной задачей за 29 перелетов.

Применяемый для работы на строительных площадках, вертолет сможет сэкономить время и снизить трудозатраты. Компания также может расширить область его применения, организовав с помощью беспилотника доставку грузов в горные районы. Yamaha продемонстрирует свой новый самолет на Drone Summit в Международном выставочном зале 1 и 2 сентября, отмечает СМИ.

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