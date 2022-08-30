Yamaha представила нову версію дрона-вертольота Fazer R G2 (фото)

Пристрій отримав великий гвинт і може нести до 50 кг корисного навантаження.

Yamaha презентувала модернізовану версію свого безпілотного вертольота Fazer R G2, оснастивши його більшою тягою і вантажопідйомністю. Це має зробити роботу пристрою більш продуктивною, пише newatlas.com.

Yamaha оснастила літак більшим і модернізованим несучим гвинтом, завдовжки 1,8 м. Раніше було встановлено 1,56-метровий гвинт. Новий гвинт створює велику тягу не лише завдяки своїм габаритам, а й полегшеними системою камер та акумулятора, а також завдяки оптимізованій ємності паливного бака, що забезпечує значно більше корисне навантаження 50 кг порівняно з 35 кг, які машина могла піднімати раніше.

[ + – ] Вертоліт Fazer R G2 Фото: Yamaha

Як зазначає Yamaha, це означає, що безпілотник Fazer R G2 може перевезти тонну матеріалу за 20 перельотів. Раніше він би впорався з аналогічним завданням за 29 перельотів.

Вертоліт, що застосовується для роботи на будівельних майданчиках, зможе заощадити час і знизити трудовитрати. Компанія також може розширити сферу його застосування, організувавши за допомогою безпілотника доставлення вантажів у гірські райони. Yamaha продемонструє свій новий літак на Drone Summit у Міжнародному виставковому залі 1 та 2 вересня, зазначає ЗМІ.

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