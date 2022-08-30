Гігантський безпілотник RQ-4 RangeHawk допоможе у випробуванні гіперзвукових ракет

БПЛА буде оснащений удосконаленим корисним навантаженням і зможе використовуватися під час випробувань гіперзвукових ракет та іншої зброї великої дальності.

БПЛА моделі RQ-4 RangeHawk незабаром буде оснащений гіперзвуковими ракетами, повідомила компанія-виробник Northrop Grumman. Подробиці розкрило ЗМІ interestingengineering.com.

"Гіперзвукові ракети — найновіший рубіж у гонці озброєнь, і такі країни, як Росія і Північна Корея, заявляють, що успішно протестували цю технологію. З розвитком гіперзвукової зброї в США не все так гладко, оскільки кілька випробувань закінчилися невдачами. Проте минулого місяця ВПС США підтвердили, що їхня зброя швидкого реагування повітряного базування (ARRW) була успішно випробувана — майже через рік після аналогічних заяв із боку Росії", — пише медіа.

Що відомо про БПЛА RQ-4 RangeHawk

Дрон RQ-4 GlobalHawk використовується ВПС США як платформа з тривалим терміном служби (HALE). Це безпілотний літак-розвідник, який вперше піднявся у повітря у 1998 році й був адаптований для використання ВМС США.

З того часу модель зазнала деяких змін. Так, безпілотник RQ-4B має розмах крила 39,9 м та довжину 14,5 м. Для порівняння, MQ-9 Reaper має розмах крила 20 м, що майже вдвічі менше.

RQ-4 оснащений одним турбовентиляторним двигуном Rolls-Royce F-137, який розвиває тягу 7 600 фунтів-сили (34 кН) та забезпечує дальність польоту 22 800 км та автономність 34 год.

Розвиток гіперзвукових ракет

У ВПС США вирішили вивести GlobalHawk з експлуатації до 2027 року, повідомило видання The Drive. Компанія Northrop Grumman у своєму пресрелізі заявила, що літаки Block 20 і 30 RQ-4B Global Hawk наразі переводяться в SkyRange, — безпілотну мобільну випробувальну систему HALE TRMC для переналаштування в RangeHawks.

Під час реконфігурації БПЛА буде оснащений удосконаленим корисним навантаженням і зможе використовуватися під час випробувань гіперзвукових ракет та іншої зброї великої дальності. Компанія стверджує, що "загоризонтна висота, витривалість і гнучкість", пропоновані RangeHawks, матимуть вирішальне значення під час збору телеметрії та інших даних.

Попередні тести цих безпілотників проводилися разом із військово-морськими силами. У пресрелізі йдеться, що датчики, встановлені на RangeHawks, забезпечать флоту альтернативну систему підтримки збору даних, яку раніше протестували в Тихому океані та в інших місцях.

Northrop Grumman також співпрацює з НАСА у Центрі льотних досліджень Армстронга на базі ВПС Едвардс, надаючи парк RQ-4A, а також розробляти нові корисні навантаження для своїх RQ-4B.

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