Мессенджер AquaApp использует для общения воду вместо Интернета (видео)
Приложение позволяет дайверам общаться на расстоянии до 30 метров, передавая специальные акустические сигналы.
Американские программисты разработали необычное приложение для смартфонов AquaApp, которое позволяет общаться без Интернета под водой. О таком проекте сообщил сайт Вашингтонского университета.
Радиоволны плохо распространяются под водой, поэтому дайверам с аквалангами приходится общаться жестами либо же использовать специальные доски для письма. Иногда сигналы или текст плохо видно в мутной среде, к тому же, собеседникам нужно находиться в пределах прямой видимости. Существуют системы акустической голосовой связи, но они полагаются на дорогие передатчики.
Команда из Вашингтонского университета в США предложило альтернативу в виде собственного подводного мессенджера. AquaApp содержит 240 предварительно загруженных сообщений, которые соответствуют языку дайверских жестов, при этом 20 наиболее частоиспользуемых отображаются в меню быстрого доступа, а остальные делятся на восемь тематических категорий для удобного поиска.
Приложение необходимо запустить на двух смартфонах, спрятанных в водонепроницаемых корпусах с застежками. После нажатия нужного сообщения, динамики телефона отправляют сигнал в виде серии акустических испульсов, которые перемещаются по воде и достигают микрофона на устройстве получателя, где AquaApp расшифровывает их и показывает соответствующую картинку.
Благодаря специальному сетевому протоколу, при помощи приложения под водой могут одновременно общаться до 60 вололазов. Разработчики провели исследования в различных условиях и определили, что связь сохраняется на расстоянии до 30 м, а синал SOS можно передать на дистанцию до 100 м.
Исследователи учли факторы, которые могут осложнять передачу сигналов, например акустическое "эхо" от морского дна и других объектов, а также шум транспортных средств, разная конфигурация смартфонов и расположение водолазов относительно друг друга. Поэтому каждый сеанс связи начинается с отправки короткого сигнала, преамбулы, который принимающее устройство использует для калибровки, определения оптимальной частоты и битрейта с учетом окружающих условий.
"AquaApp приносит подводную связь в массы. Состояние подводных сетей сегодня похоже на ARPANET, предшественника Интернета, в 1970-е годы, когда лишь немногие избранные имели доступ к Интернету. AquaApp может изменить этот статус-кво, демократизировав подводные технологии и сделав их такими же простыми, как загрузка программного обеспечения на ваш смартфон", — прокомментировал руководитель разработки профессор Шьям Голлакота.
Ранее ученые выяснили, что люди слышат под водой намного лучше, чем считалось раньше. Как показало исследованаие, в этом плане человек не уступает тюленям, которые живут и охотятся в море.