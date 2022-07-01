Не хуже тюленей. Люди слышат под водой намного лучше, чем считалось

Ученые выяснили, что порог слышимости у человека совсем другой, а это значит, что мы иногда можем слышать звуки лучше, чем тюлени.

Животные, которые живут на суше, как и люди, слышат звуки лучше в своей среде обитания, чем под водой. Но новое исследование показывает, что человек может слышать намного лучше под водой, чем считалось раньше, сообщает SciTechDaily.

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Миллионы лет эволюции четко разделили уровень воспринимаемого звука на суше и под водой между млекопитающими в зависимости от того, где они обитают. То есть, органы слуха животных воспринимают звук лучше там, где они живут. Но, например, тюлени, слышат звуки практически одинаково, что под водой, что на суше. Но считалось, что человеческое ухо не может слышать такой же уровень звуков, как и эти животные в воде.

Кто лучше слышит человек или тюлень?

Ученые из Университета Южной Дании, которые занимаются изучением слуха у животных и людей, решили узнать, насколько сильно мы отличаемся от тюленей в плане воспринимаемого звука под водой. Во время предыдущих исследований, которые проводили американские ученые, выяснилось, что несмотря на то, в каком снаряжении пребывает подводный пловец или вообще без него, порог слышимости у него всегда один и тот же. И этот порог слышимости был намного выше, чем показали результаты нового исследования.

[ + – ] Во время предыдущих исследований, которые проводили американские ученые, выяснилось, что несмотря на то, в каком снаряжении пребывает подводный пловец или вообще без него, порог слышимости у него всегда один и тот же. И этот порог слышимости был намного выше, чем показали результаты нового исследования Фото: SciTechDaily

Порог слышимости — это величина звукового давления, которая показывает, когда человеческое ухо может что-то услышать на определенной частоте. То есть это тот уровень звука, ниже которого человек уже ничего не слышит. И чем ниже порог слышимости, тем лучше, ведь это значит, что человеческое ухо может уловить больше звуков.

Результаты исследования

"Наши результаты показали, что средний порог слышимости для человека под водой составляет 71 децибел. И это на 26 децибел меньше, чем показывали предыдущие исследования. Значит люди все-таки могут лучше слышать под водой, чем считалось раньше. Такой же средний порог слышимости и у тюленей. То есть теоретические мы иногда можем слышать под водой лучше, чем эти животные", — говорит Якоб Кристенсен-Далсгаард из Университета Южной Дании.

Но в то же время ученые отмечают, что тюлени и дельфины, в отличие от человека, могут услышать под водой очень громкие звуки, а также те, которые человеческое ухо не может уловить.

"Раньше считалось, что под водой человек воспринимает звук за счет костной проводимости. То есть звуковые волны идут во внутренне ухо через кости черепа. Поэтому результаты прошлых исследований показывали такой высокий порог слышимости. Но мы считаем, что резонанс в закрытом воздухе в среднем ухе усиливает звук и таким образом человек может лучше слышать под водой", — говорит Кристенсен-Далсгаард.

Но не все так просто

Но ученые предупреждают, что эти результаты не стоит расценивать как нечто, что поможет вам идеально ориентироваться в воде, как это делают те же тюлени.

[ + – ] Слух — это не только способность уловить звук. Это еще и определение направления звука, а это очень сложно сделать человеку под водой Фото: New Atlas

"Слух — это не только способность уловить звук. Это еще и определение направления звука, а это очень сложно сделать человеку под водой. На суше человек может определить направление звука с точностью до нескольких градусов, а в воде эта точность составляет до 90 градусов", — говорит Кристенсен-Далсгаард.

Ученые объясняют это тем, что человек привык реагировать на небольшие временные различия между ушами, которые возникают из-за скорости звука в воздухе. В воде скорость звука в 4 раза выше, а временные различия намного меньше. Поэтому человек может лучше слышать под водой, но воспользоваться этим преимуществом нормально не может, говорят ученые.

Напоминаем, что ученые обнаружили ген, который помогает восстановить утерянный слух.

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