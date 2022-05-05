Ученые обнаружили ген, который помогает восстановить утерянный слух

По словам ученых, им удалось преодолеть серьезное препятствие, которое стояло на пути к восстановлению слуха.

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Потеря слуха, которая была вызвана старостью, шумом или некоторыми лекарствами, была необратимой, потому что ученые не могли перепрограммировать существующие клетки после их смерти, чтобы они превратились в сенсорные клетки наружного и внутреннего уха, необходимые для слуха. Но ученые из Северо-Западного университета в Чикаго обнаружили ген, который программирует волосковые клетки уха либо в сенсорные клетки наружного, либо внутреннего уха. Таким образом они преодолели препятствие, которое стояло на пути к восстановлению слуха, сообщает SciTechDaily.

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"Теперь мы можем создать волосковые клетки как наружного, так и внутреннего уха, что раньше не удавалось. Мы преодолели серьезное препятствие на пути к восстановлению слуха", — говорит Хайме Гарсия-Ановерос из Северо-Западного университета.

По данным ученых, примерно 8,5% людей теряют слух в возрасте от 55 до 64 лет. Это количество возрастает до 25% среди людей в возрасте от 65 до 74 лет и почти половина людей теряет слух после 75 лет.

Сейчас ученые могут создать искусственные волосковые клетки, но они не превращаются отдельно в клетки наружного или внутреннего уха. А каждая из этих клеток играет разную роль в воспроизведении слуха.

Гибель наружных волосковых клеток в ушной улитке чаще всего приводит к потере слуха. Эти клетки вибрируют в ответ на давление звуковых волн и усиливают звук для внутренних волосковых клеток. Внутренние клетки передают эти вибрации нейронам, чтобы получились звуки, которые мы слышим.

[ + – ] Гибель наружных волосковых клеток в ушной улитке чаще всего приводит к потере слуха Фото: Healthline

"Ухо – это удивительный орган. Нет ни одного другого органа у млекопитающих, где клетки располагались бы так точно. Иначе мы бы ничего не слышали", — говорит Гарсия-Ановерос.

Ученые обнаружили, что главным инструментом для перепрограммирования волосковых клеток в ухе является ген TBX2. Если проводить с ним необходимые манипуляции, то он будет превращать клетки либо в наружные, либо во внутренние волосковые клетки.

"Но для того, чтобы произошел процесс превращения, необходимо задействовать гены ATOH1 и GF1. Они отвечают за образование волосковой из не волосковой клетки. Только после этого к работе приступит ген TBX2, который совершит нужное превращение в ту или иную волосковую клетку.

"Теперь мы можем создавать разные волосковые клетки и сможем определить, почему внешние клетки умирают и вызывают глухоту. Хотя нам нужны дополнительные исследования, чтобы получить действительно стоящие результаты", — говорит Гарсия-Ановерос.

Напоминаем, что ученые научились лечить врожденную глухоту, редактируя гены, но пока только у мышей.