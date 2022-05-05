Вчені виявили ген, який допомагає відновити втрачений слух

За словами вчених, їм вдалося подолати серйозну перешкоду, яка стояла на шляху відновлення слуху.

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Втрата слуху, яку спричиняють старість, шум або деякі ліки, була незворотною, тому що вчені не могли перепрограмувати наявні клітини після їхньої смерті, щоб вони перетворилися на сенсорні клітини зовнішнього та внутрішнього вуха, необхідні для слуху. Але вчені з Північно-Західного університету в Чикаго виявили ген, який програмує волоскові клітини вуха або сенсорні клітини зовнішнього, або внутрішнього вуха. Так вони подолали перешкоду, яка стояла на шляху відновлення слуху, повідомляє SciTechDaily.

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"Тепер ми можемо створити волоскові клітини як зовнішнього, так і внутрішнього вуха, що раніше не вдавалося. Ми подолали серйозну перешкоду на шляху відновлення слуху", — говорить Хайме Гарсія-Ановерос з Північно-Західного університету.

За даними вчених, приблизно 8,5% людей втрачають слух віком від 55 до 64 років. Ця кількість зростає до 25% серед людей віком від 65 до 74 років і майже половина людей втрачає слух після 75 років.

Зараз вчені можуть створити штучні волоскові клітини, але вони не перетворюються окремо на клітини зовнішнього або внутрішнього вуха. Кожна з цих клітин відіграє різну роль відтворенні слуху.

Загибель зовнішніх волоскових клітин у вушній раковині найчастіше призводить до втрати слуху. Ці клітини вібрують у відповідь тиск звукових хвиль і посилюють звук для внутрішніх волоскових клітин. Внутрішні клітини передають ці вібрації нейронам, щоб вийшли звуки, які ми чуємо.

[ + – ] Загибель зовнішніх волоскових клітин у вушній раковині найчастіше призводить до втрати слуху Фото: шаги в день

"Вухо — це дивовижний орган. Немає жодного іншого органу у ссавців, де клітини розташовувалися б так точно. Інакше ми нічого не чули б", — говорить Гарсія-Ановерос.

Вчені виявили, що головним інструментом для перепрограмування волоскових клітин у вусі є ген TBX2. Якщо проводити з ним необхідні маніпуляції, то він перетворюватиме клітини або на зовнішні, або у внутрішні волоскові клітини.

"Але для того, щоб відбувся процес перетворення, необхідно залучити гени ATOH1 і GF1. Вони відповідають за утворення волоскової з не волоскової клітини. Тільки після цього до роботи приступить ген TBX2, який здійснить потрібне перетворення на ту чи іншу волоскову клітину.

"Тепер ми можемо створювати різні волоскові клітини й зможемо визначити, чому зовнішні клітини вмирають і спричиняють глухоту. Хоча нам потрібні додаткові дослідження, щоб отримати дійсно вартісні результати", — говорить Гарсія-Ановерос.

Нагадуємо, що вчені навчилися лікувати вроджену глухоту, редагуючи гени, але поки лише в мишей.