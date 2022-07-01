Не гірше за тюленя. Люди чують під водою набагато краще, ніж вважалося

Учені з'ясували, що поріг чутності в людини зовсім інший, а це означає, що ми можемо іноді чути звуки краще, ніж тюлені.

Тварини, які живуть на суші, як і люди, чують звуки краще у своєму середовищі, ніж під водою. Але нове дослідження показує, що людина може чути набагато краще під водою, аніж вважалося раніше, повідомляє SciTechDaily.

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Мільйони років еволюції чітко розділили рівень сприйманого звуку на суші та під водою між ссавцями залежно від того, де вони мешкають. Тобто органи слуху тварин сприймають звук краще там, де вони живуть. Але, наприклад, тюлені чують звуки практично однаково, що під водою, що на суші. Але вважалося, що людське вухо не може чути такий самий рівень звуків, як ці тварини, у воді.

Хто краще чує: людина чи тюлень?

Учені з Університету Південної Данії, які займаються вивченням слуху у тварин і людей, вирішили дізнатися, наскільки сильно ми відрізняємося від тюленів щодо звуку під водою, який сприймається. Під час попередніх досліджень, які проводили американські вчені, з'ясувалося, що незважаючи на те, в якому спорядженні перебуває підводний плавець або взагалі без нього, поріг чутності в нього завжди той самий. І цей поріг чутності був набагато вищим, ніж показали результати нового дослідження.

[ + – ] Під час попередніх досліджень, які проводили американські вчені, з'ясувалося, що незважаючи на те, в якому спорядженні перебуває підводний плавець або взагалі без нього, поріг чутності в нього завжди той самий. І цей поріг чутності був набагато вищим, ніж показали результати нового дослідження Фото: SciTechDaily

Поріг чутності — це величина звукового тиску, яка показує, коли людське вухо може щось почути на певній частоті. Тобто це рівень звуку, нижче якого людина вже нічого не чує. І чим нижчий поріг чутності, тим краще, адже це означає, що людське вухо може вловити більше звуків.

Результати дослідження

"Наші результати показали, що середній поріг чутності для людини під водою становить 71 децибел. І це на 26 децибел менше, ніж показували попередні дослідження. Отже люди все-таки можуть краще чути під водою, ніж вважалося раніше. Такий самий середній поріг чутності в тюленів. Тобто теоретично ми іноді можемо чути під водою краще, ніж ці тварини", — каже Якоб Крістенсен-Далсгаард із Університету Південної Данії.

Але водночас учені відзначають, що тюлені й дельфіни, на відміну від людини, можуть почути під водою дуже гучні звуки, а також ті, які людське вухо не може вловити.

"Раніше вважалося, що під водою людина сприймає звук за рахунок кісткової провідності. Тобто звукові хвилі йдуть у внутрішнє вухо через кістки черепа. Тому результати минулих досліджень показували такий високий поріг чутності. Але ми вважаємо, що резонанс у закритому повітрі в середньому вусі посилює звук, і так людина може краще чути під водою", — каже Крістенсен Далсгаард.

Але не все так просто

Але вчені попереджають, що ці результати не варто розцінювати як щось, що допоможе вам ідеально орієнтуватися у воді, як це роблять ті самі тюлені.

[ + – ] Слух — це не тільки здатність вловити звук. Це ще й визначення напряму звуку, а це дуже складно зробити людині під водою Фото: New Atlas

"Слух — це не тільки здатність вловити звук. Це ще й визначення напрямку звуку, а це дуже складно зробити людині під водою. На суші людина може визначити напрямок звуку з точністю до кількох градусів, а у воді ця точність становить до 90 градусів", — каже Крістенсен-Далсгаард.

Учені пояснюють це тим, що людина звикла реагувати на невеликі часові різницю між вухами, які виникають через швидкість звуку в повітрі. У воді швидкість звуку в 4 рази вища, а часові відмінності набагато менші. Тому людина може краще чути під водою, але скористатися цією перевагою нормально не може, кажуть учені.

Нагадуємо, що вчені виявили ген, який допомагає відновити втрачений слух.

Якщо продовжити тему жителів океанів і морів, то, як уже писав Фокус, вчені виявили біля узбережжя Африки справжніх серійних морських вбивць. Ці косатки вбивають білих акул уже протягом 5 років і не тільки розривають їх на частини, а й з'їдають їхню печінку та серце.