Месенджер AquaApp використовує для спілкування воду замість Інтернету (відео)

Програма дозволяє дайверам спілкуватися з відривом до 30 метрів, передаючи спеціальні акустичні сигнали.

Американські програмісти розробили незвичайну програму для смартфонів AquaApp, яка дозволяє спілкуватися без Інтернету під водою. Про цей проєкт повідомив сайт Вашингтонського університету.

Радіохвилі погано поширюються під водою, тому дайверам з аквалангами доводиться спілкуватися жестами або використовувати спеціальні дошки для письма. Іноді сигнали або текст погано видно в каламутному середовищі, до того ж співрозмовникам потрібно знаходитися в межах прямої видимості. Існують системи акустичного голосового зв'язку, але вони покладаються на дорогі передавачі.

Команда з Вашингтонського університету США запропонувала альтернативу свого підводного месенджера. AquaApp містить 240 попередньо завантажених повідомлень, які відповідають мові дайверських жестів, при цьому 20 найчастіше використовуваних відображаються в меню швидкого доступу, а інші поділяються на вісім тематичних категорій для зручного пошуку.

Додаток необхідно запустити на двох смартфонах, захованих у водонепроникних корпусах із застібками. Після натискання потрібного повідомлення, динаміки телефону відправляють сигнал у вигляді серії акустичних імпульсів, які переміщаються по воді та досягають мікрофона на пристрої одержувача, де AquaApp розшифровує їх та показує відповідну картинку.

Фото: New Atlas

Завдяки спеціальному мережному протоколу, за допомогою програми під водою можуть одночасно спілкуватися до 60 вололазів. Розробники провели дослідження в різних умовах і визначили, що зв'язок зберігається на відстані до 30 м, а синал SOS можна передати на дистанцію до 100 м.

Дослідники врахували фактори, які можуть ускладнювати передачу сигналів, наприклад акустичне "відлуння" від морського дна та інших об'єктів, а також шум транспортних засобів, різна конфігурація смартфонів та розташування водолазів відносно один одного. Тому кожен сеанс зв'язку починається з відправки короткого сигналу, преамбули, який пристрій використовує для калібрування, визначення оптимальної частоти і бітрейту з урахуванням навколишніх умов.

"AquaApp приносить підводний зв'язок у маси. Стан підводних мереж сьогодні схожий на ARPANET, попередника Інтернету, в 1970-і роки, коли лише деякі обрані мали доступ до Інтернету. AquaApp може змінити цей статус-кво, демократизувавши підводні технології і зробивши їх такими ж простими, як завантаження програмного забезпечення на ваш смартфон", — прокоментував керівник розробки професор Шьям Голлакота.

Раніше вчені з'ясували, що люди чують під водою набагато краще, ніж раніше. Як показало дослідження, у цьому плані людина не поступається тюленям, які живуть і полюють у морі.