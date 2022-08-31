ИИ-робот назначен генеральным директором китайской компании

Компания разрабатывает проект метавселенной, и поэтому решила первой погрузиться в виртуальный мир.

NetDragon Websoft — китайская компания, которая создает мобильные приложения и многопользовательские онлайн-игры, решила назначить ИИ по имени "мисс Тан Юй" на должность гендиректора своей дочерней компании. Издание metro.co.uk сообщает, что Тан Юй стала первым в мире виртуальным роботом, имеющим руководящую должность.

Виртуальный гуманоидный робот с искусственным интеллектом отныне управляет дочерней компанией Fujian NetDragon Websoft. Тан Юй будет отвечать за организацию и эффективность работы. Стоит отметить, что в Fujian NetDragon Websoft разрабатывают проект метавселенной и, по видимому ИИ гендиректор стала одной из ее обитательниц.

"Мы верим, что ИИ — это будущее корпоративного управления, и наше назначение г-жи Тан Юй свидетельствует о том, что мы стремимся использовать ИИ для преобразования бизнес-процессов таким образом, чтобы обеспечить рост и процветании компании", — сказал господин Дэцзянь Лю, председатель NetDragon.

ИИ робот Тан Юй упростит процессы, повысит качество рабочих задач и скорость их выполнения. Она также будет служить концентратором данных в режиме реального времени и аналитическим инструментом для поддержки принятия рациональных решений в повседневных операциях, а также для обеспечения более эффективной системы управления рисками, пишет СМИ. Кроме того, ожидается, что Тан Юй будет играть решающую роль в развитии талантов сотрудников.

"В будущем мы продолжим развивать ИИ-алгоритмы, лежащие в основе Тан Юй, для создания открытой, интерактивной и очень прозрачной модели управления, поскольку мы постепенно переходим к рабочему сообществу на основе метавселенной", — прокомментировали в компании.

Ожидается, что к 2025 году мировой рынок метавселенной будет стоить 280 миллиардов долларов, и в него уже инвестируют такие игроки, как Microsoft, Meta, Alibaba, Bytedance и Tencent.

Ранее мы сообщали о том, что ученые создали робота, который может менять цвет, как хамелеон.