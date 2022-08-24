Робот-хамелеон может менять цвет и сливаться с окружающей средой, а еще он мягкий (видео)

Технология может помочь в разработке интеллектуальных дисплеев следующего поколения, носимой электроники и смарт-камуфляжа

Ученые из Southern University of Science and Technology (Китай) создали при помощи 3D-печати гибких и эластичных роботов, которые, к тому же, светятся. О новинке рассказало издание interestingengineering.com.

Мягкий робот может менять цвет в соответствии с фоном окружающей среды. Исследователи уверены, что технология может помочь в разработке интеллектуальных дисплеев следующего поколения, носимой электроники и смарт-камуфляжа.

Производство гибкой электроники требует применения дорогостоящих инструментов и длительных исследований. Но, похоже, китайские инженеры нашли простой и универсальный способ производства гибких электролюминесцентных устройств.

Команде удалось изготовить гибкие электролюминесцентные устройства с помощью 3D-печати, применив несколько материалов. Они разработали ионопроводящие, электролюминесцентные и изолирующие чернила, подходящие для 3D-печати, которые и отвечают за "окрас" роботов. Сначала они напечатали гибкий браслет, излучающий синий свет, а затем на его основе сделали мягкого робота, который может мгновенно менять цвет, как хамелеон.

Авторы исследования указывают, что устройства демонстрируют стабильную электролюминесценцию даже при различных режимах механической деформации, таких как изгиб, скручивание и растяжение.

Как хамелеон меняет цвет

Хамелеон зеленого цвета в моменты спокойствия, однако это объясняется не только неподвижностью животного, но и тем, что окружающая его листва — тоже зеленая. Самцы хамелеонов меняют цвет в присутствии самки или соперничающего самца, то есть в состоянии беспокойства и смены окружающего фона. По мере того, как хамелеон становится более возбужденным, его цвет становится более желтым, оранжевым и красным, что означает, что он становится более заметным, а не адаптируется к фону, его окружающего.

Клетки кожи хамелеонов содержат разные цветные пигменты. Некоторые из них желтые, некоторые красные, а некоторые содержат темный пигмент — меланин. Известно, что клетки хамелеонов приобретают более темный оттенок, выделяя меланин из своих пальцевидных придатков. При концентрации пигмента в определенной зоне, она становится темнее, а те области, где меланина меньше — становятся светлыми.

Ранее мы сообщали о том, что ученые создали робота в форме рыбы. Свойства у него — такие же.