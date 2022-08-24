Робот-хамелеон може змінювати колір і зливатися з навколишнім середовищем, а ще він м'який (відео)

Технологія може допомогти в розробці інтелектуальних дисплеїв наступного покоління, електроніки та смарт-камуфляжу.

Учені із Southern University of Science and Technology (Китай) створили за допомогою 3D-друку гнучкі й еластичні роботи, які, до того ж, світяться. Про новинку розповіло видання interestingengineering.com.

М'який робот може змінювати колір відповідно до фону навколишнього середовища. Дослідники впевнені, що технологія може допомогти в розробці інтелектуальних дисплеїв наступного покоління, електроніки, що носиться, і смарт-камуфляжу.

Виробництво гнучкої електроніки вимагає застосування дорогих інструментів і тривалих досліджень. Але, схоже, китайські інженери знайшли простий і універсальний спосіб виробництва гнучких електролюмінесцентних пристроїв.

Команді вдалося виготовити гнучкі електролюмінесцентні пристрої за допомогою 3D-друку, застосувавши кілька матеріалів. Вони розробили іонопровідні, електролюмінесцентні й ізолюючі чорнила, придатні для 3D-друку, які й відповідають за "забарвлення" роботів. Спочатку вони надрукували гнучкий браслет, що випромінює синє світло, а потім на його основі зробили м'якого робота, який може миттєво змінювати колір, як хамелеон.

Автори дослідження вказують, що пристрої демонструють стабільну електролюмінесценцію навіть за різних режимів механічної деформації, таких як вигин, скручування та розтягування.

Як хамелеон змінює колір

Хамелеон має зелений колір у моменти спокою, проте це пояснюється не тільки нерухомістю тварини, але й тим, що листя, що його оточує, — теж зелене. Самці хамелеонів змінюють колір у присутності самки або суперника самця, тобто в стані занепокоєння та зміни навколишнього фону. У міру того, як хамелеон стає збудженішим, його колір стає жовтішим, помаранчевим і червоним, що означає, що він стає помітнішим, а не адаптується до фону, що його оточує.

Клітини шкіри хамелеонів містять різні кольорові пігменти. Деякі з них жовті, деякі червоні, деякі містять темний пігмент — меланін. Відомо, що клітини хамелеонів набувають темнішого відтінку, виділяючи меланін зі своїх пальцеподібних придатків. За концентрації пігменту в певній зоні вона стає темнішою, а ті області, де меланіну менше, стають світлими.

Раніше ми повідомляли про те, що вчені створили робота у формі риби. Властивості в нього такі ж.