ШІ-робот призначений генеральним директором китайської компанії

Компанія розробляє проєкт метавсесвіту, і тому вирішила першим поринути у віртуальний світ.

NetDragon Websoft — китайська компанія, яка створює мобільні додатки та розраховані на багато користувачів онлайн-ігри, вирішила призначити ШІ на ім'я "міс Тан Юй" на посаду гендиректора своєї дочірньої компанії. Тан Юй стала першим у світі віртуальним роботом, який має керівну посаду.

Віртуальний гуманоїдний робот зі штучним інтелектом відтепер управляє дочірньою компанією Fujian NetDragon Websoft. Тан Юй відповідатиме за організацію та ефективність роботи. Варто зазначити, що у Fujian NetDragon Websoft розробляють проєкт метавсесвіту і, очевидно, ШІ гендиректор став однією з її мешканок.

"Ми віримо, що ШІ — це майбутнє корпоративного управління, і наше призначення пані Тан Юй свідчить про те, що ми прагнемо використовувати ШІ для перетворення бізнес-процесів так, щоб забезпечити ріст та процвітання компанії", — сказав Децзянь Лю голова NetDragon.

ШІ робот Тан Юй спростить процеси, підвищить якість робочих завдань та швидкість їх виконання. Вона також служитиме концентратором даних у режимі реального часу та аналітичним інструментом для підтримки прийняття раціональних рішень у повсякденних операціях, а також для забезпечення ефективнішої системи управління ризиками, пише ЗМІ. Крім того, очікується, що Тан Юй відіграватиме вирішальну роль у розвитку талантів співробітників.

"У майбутньому ми продовжимо розвивати ШІ-алгоритми, що лежать в основі Тан Юй, для створення відкритої, інтерактивної та дуже прозорої моделі управління, оскільки ми поступово переходимо до робочої спільноти на основі метавсесвіту", — прокоментували в компанії.

Очікується, що до 2025 року світовий ринок метавсесвіту коштуватиме 280 мільярдів доларів, і в нього вже інвестують такі гравці як Microsoft, Meta, Alibaba, Bytedance та Tencent.

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