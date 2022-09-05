Украина будет развивать ИИ и диджитал-технологии: европейцы выделят 6 млрд евро

В программе "Цифровая Европа" смогут принять участие украинские компании. Общий бюджет программы — 7,5 млрд евро.

Украина получила доступ к финансированию цифровых проектов в рамках программы ЕС "Цифровая Европа" на 6 млрд евро. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины.

По словам чиновника, это даст нашему государству возможность диджитализировать безвизовый режим с Европейским Союзом, а также развить некоторые направления, которые он назвал важными. А именно:

высокопроизводительный компьютинг,

искусственный интеллект,

данные и облачные услуги,

цифровые навыки,

использование цифровых технологий в экономике и в жизни общества.

Начиная с осени 2022-го и до 2027 года украинские компании смогут подать заявки, чтобы получить финансирование в рамках программы "Цифровая Европа". Детали доступны по ссылке.

"Благодарю европейских партнеров за важный шаг, который поможет Украине ускорить развитие цифровой экономики", — подчеркнул Федоров.

Что известно о программе "Цифровая Европа"

Программа "Цифровая Европа" предоставляет финансирование проектам в 5-ти ключевых областях:

суперкомпьютинг,

искусственный интеллект,

кибербезопасность,

передовые цифровые навыки,

обеспечение широкого использования цифровых технологий в экономике и обществе.

Общий бюджет составляет 7,5 млрд евро. Эти деньги будут направлены на ускорение восстановления экономики и формирование цифровой трансформации европейского общества и экономики, принося пользу всем, но в особенности малым и средним предприятиям, говорится на сайте.

Программа "Цифровая Европа" не будет решать вышеперечисленные проблемы самостоятельно, а лишь дополнит финансирование, доступное в рамках других программ ЕС, таких как Horizon Europe, Connecting Europe Facility, Recovery and Resilience Facility, Structural funds.

Европейская комиссия подписала соглашение о присоединении Украины к программе "Цифровая Европа". Отныне украинские предприятия, организации и государственные органы смогут поучаствовать в ней.

Программа рассчитана на 2021–2027 годы.

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