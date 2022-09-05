Украина будет развивать ИИ и диджитал-технологии: европейцы выделят 6 млрд евро
В программе "Цифровая Европа" смогут принять участие украинские компании. Общий бюджет программы — 7,5 млрд евро.
Украина получила доступ к финансированию цифровых проектов в рамках программы ЕС "Цифровая Европа" на 6 млрд евро. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины.
По словам чиновника, это даст нашему государству возможность диджитализировать безвизовый режим с Европейским Союзом, а также развить некоторые направления, которые он назвал важными. А именно:
- высокопроизводительный компьютинг,
- искусственный интеллект,
- данные и облачные услуги,
- цифровые навыки,
- использование цифровых технологий в экономике и в жизни общества.
Начиная с осени 2022-го и до 2027 года украинские компании смогут подать заявки, чтобы получить финансирование в рамках программы "Цифровая Европа". Детали доступны по ссылке.
"Благодарю европейских партнеров за важный шаг, который поможет Украине ускорить развитие цифровой экономики", — подчеркнул Федоров.
Что известно о программе "Цифровая Европа"
Программа "Цифровая Европа" предоставляет финансирование проектам в 5-ти ключевых областях:
- суперкомпьютинг,
- искусственный интеллект,
- кибербезопасность,
- передовые цифровые навыки,
- обеспечение широкого использования цифровых технологий в экономике и обществе.
Общий бюджет составляет 7,5 млрд евро. Эти деньги будут направлены на ускорение восстановления экономики и формирование цифровой трансформации европейского общества и экономики, принося пользу всем, но в особенности малым и средним предприятиям, говорится на сайте.
Программа "Цифровая Европа" не будет решать вышеперечисленные проблемы самостоятельно, а лишь дополнит финансирование, доступное в рамках других программ ЕС, таких как Horizon Europe, Connecting Europe Facility, Recovery and Resilience Facility, Structural funds.
Европейская комиссия подписала соглашение о присоединении Украины к программе "Цифровая Европа". Отныне украинские предприятия, организации и государственные органы смогут поучаствовать в ней.
Программа рассчитана на 2021–2027 годы.
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