Україна розвиватиме ШІ та діджитал-технології: європейці виділять 6 млрд євро

У програмі "Цифрова Європа" матимуть змогу взяти участь українські компанії. Загальний бюджет програми — 7,5 млрд євро.

Україна отримала доступ до фінансування цифрових проєктів у межах програми ЄС "Цифрова Європа" на 6 млрд євро. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

За словами чиновника, це дасть нашій державі можливість диджиталізувати безвізовий режим із Європейським Союзом, а також розвинути деякі напрямки, які він назвав важливими. А саме:

високопродуктивний комп'ютер,

штучний інтелект,

дані та хмарні послуги,

цифрові навички,

використання цифрових технологій в економіці та в житті суспільства.

Починаючи з осені 2022-го і до 2027 року, українські компанії зможуть подати заявки, щоб отримати фінансування в рамках програми "Цифрова Європа". Деталі доступні за посиланням.

"Дякую європейським партнерам за важливий крок, який допоможе Україні прискорити розвиток цифрової економіки", — наголосив Федоров.

Що відомо про програму "Цифрова Європа"

Програма "Цифрова Європа" надає фінансування проєктам у 5 ключових галузях:

суперкомп'ютер,

штучний інтелект,

кібербезпека,

передові цифрові навички,

забезпечення широкого використання цифрових технологій в економіці та суспільстві.

Загальний бюджет становить 7,5 млрд євро. Ці гроші спрямують на прискорення відновлення економіки та формування цифрової трансформації європейського суспільства та економіки, приносячи користь усім, але особливо малим та середнім підприємствам.

Програма "Цифрова Європа" не розв'язуватиме вищезгадані проблеми самостійно, а лише доповнить фінансування, доступне в рамках інших програм ЄС, таких як Horizon Europe, Connecting Europe Facility, Recovery and Resilience Facility, Structural funds.

Європейська комісія підписала угоду щодо приєднання України до програми "Цифрова Європа". Відтепер українські підприємства, організації та державні органи зможуть взяти участь у ній.

Програма розрахована на 2021-2027 роки.

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