Огромную спутниковую антенну переделали в солнечную электростанцию (фото)

Устаревшая антенна C-диапазона диаметром в 32 м позволяет установить столько солнечных батарей, сколько бы поместилось на поверхности площадью 3216 кв. м.

Швейцарская компания SignalHorn, специализирующаяся на телекоммуникациях, проводит ребрендинг, в связи с чем антенна антенну Leuk 2 была переоборудована в солнечную электростанцию. Об этом пишет издание datacenterdynamics.com.

Отныне компания будет называться Leuk Teleport & Data Center. В ее планах создать "первый в Европе полностью экологичный и безопасный телепорт и центр обработки данных", как заявил генеральный директор Джон Харрис.

В рамках ребрендинга компания осуществит амбициозный проект на своем флагманском телепорте в Леуке в кантоне Вале (Швейцария), а именно — использует незанятое пространство для производства больших объемов солнечной энергии. Солнечные панели установят не только на крыше главного здания, но и на антенне Leuk 2, которая сейчас отключена.

[ + – ] Телепорт оборудуют солнечными батареями Фото: Leuk Teleport & Data Center

Построенная в 1970-х годах, ныне устаревшая антенна C-диапазона имеет диаметр 32 м, что соответствует площади поверхности 3 216 кв. м. Вся эта площадь покрыта солнечными батареями. Компания заявляет, что объект в Леуке питается от гидроэлектроэнергии, а также от солнечной энергии. Он имеет более 50-ти антенн, обслуживающих клиентов на частотах C-диапазона, Ku- и Ka-диапазонов.

В Леуке также находится новая наземная станция для обслуживания метеорологической спутниковой системы Meteosat третьего поколения (MTG) Европейской организации по эксплуатации метеорологических спутников (EUMETSAT). Первый спутник MTG будет запущен на орбиту в конце 2022 года. В рамках новой системы будет запущено в общей сложности шесть новых геостационарных спутников, которые обеспечат наблюдение за погодой и климатической активностью в Европе и Африке, говорится в материале.

Ранее мы сообщали о том, что портативная солнечная электростанция может питать все устройства в доме или квартире. Станцию можно заряжать, подключив к любому источнику, даже к автомобильному прикуривателю.