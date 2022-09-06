Величезну супутникову антену переробили на сонячну електростанцію (фото)

Застаріла антена C-діапазону діаметром 32 м дозволяє встановити стільки сонячних батарей, скільки помістилося б на поверхні площею 3216 кв. м.

Швейцарська компанія SignalHorn, що спеціалізується на телекомунікаціях, проводить ребрендинг, у зв'язку з чим антена антену Leuk 2 була переобладнана на сонячну електростанцію. Про це пише видання datacenterdynamics.com.

Відтепер компанія називатиметься Leuk Teleport & Data Center. У її планах створити "перший у Європі повністю екологічний і безпечний телепорт і центр обробки даних", як заявив генеральний директор Джон Гарріс.

У межах ребрендингу компанія здійснить амбітний проєкт на своєму флагманському телепорті в Леуку в кантоні Валі (Швейцарія), а саме використовує незайнятий простір для виробництва великих обсягів сонячної енергії. Сонячні панелі встановлять не лише на даху головної будівлі, а й на антені Leuk 2, яка зараз вимкнена.

[ + – ] Телепорт обладнають сонячними батареями Фото: Leuk Teleport & Data Center

Побудована в 1970-х роках, нині застаріла антена C-діапазону має діаметр 32 м, що відповідає площі поверхні 3216 кв. м. Уся ця площа покрита сонячними батареями. Компанія заявляє, що об'єкт у Леуку живиться від гідроелектроенергії, а також сонячної енергії. Він має понад 50 антен, що обслуговують клієнтів на частотах C-діапазону, Ku- і Ka-діапазонів.

У Леуку також розташована нова наземна станція для обслуговування метеорологічної супутникової системи Meteosat третього покоління (MTG) Європейської організації з експлуатації метеорологічних супутників (EUMETSAT). Перший супутник MTG буде запущено на орбіту наприкінці 2022 року. У межах нової системи буде запущено загалом шість нових геостаціонарних супутників, які забезпечать спостереження за погодою та кліматичною активністю в Європі й Африці, йдеться в матеріалі.

Раніше ми повідомляли, що портативна сонячна електростанція може живити всі пристрої в будинку або квартирі. Станцію можна заряджати, підключивши до будь-якого джерела, навіть автомобільного прикурювача.