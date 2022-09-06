Россию некому защищать в киберпространстве: в стране осталось 5 тыс. специалистов

В Сбербанке заявили, что России требуется 100 тыс. экспертов-кибербезопасников.

Зампред правления российского Сбербанка Станислав Кузнецов заявил недавно в ходе публичного мероприятия о том, что в России очень не хватает экспертов в сфере кибербезопасности. Об этом сообщило медиа rbc.ru.

На Восточном экономическом форуме зампред Сбербанка заявил, что специалистов-кибербезопасников в РФ крайне мало. Он подчеркнул, что по оценкам Сбербанка, только 5 тысяч экспертов работают в этой области, а необходимо в 20 раз больше (т.е. 100 тыс.). Также он отметил, что государство должно исправить ситуацию, сформировав заказ на кадры.

Издание, ссылаясь на главу Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), пишет, что в феврале-марте из России выехали 50-70 тыс. айтишников, среди которых, конечно, были и эксперты в сфере кибербезопасности. В РАЭК также считают, что весной 2022 года могли выехать еще около 100 тыс. работников IT. В то же время премьер-министр РФ Мишустин утверждает, что более 80% айтишников вернулись на территорию России в мае.

Государство пытается вернуть людей, покинувших страну из-за агрессии против Украины. Им предлагают разного рода льготы — заниженные ставки ипотечных кредитов, отсрочки от призыва в армию и пр.

Рекрутинговая компания HeadHunter недавно провела исследование, и оказалось, что количество вакансий в IT-отрасли в РФ сократилось. А резюме, наоборот, стало на 55% больше.

Ранее мы сообщали о том, что китайский производитель электроники Huawei уволил 50% внештатных сотрудников своего российского офиса, а менеджеров перевел в Казахстан и Узбекистан.

Сообщали также, что из России уходят многие технологичные компании вроде Dell, Nokia, Logitech, Ericsson. Многие сотрудники, работавшие в представительствах этих компаний в РФ, лишились работы.