Росію нікому захищати в кіберпросторі: у країні залишилося 5 тис. фахівців

У Сбербанку заявили, що Росії потрібні 100 тис. експертів з кібербезпеки.

Заступник голови правління російського Сбербанку Станіслав Кузнєцов заявив нещодавно під час публічного заходу про те, що в Росії дуже не вистачає експертів у сфері кібербезпеки. Про це повідомило медіа rbc.ru.

На Східному економічному форумі заступник голови Сбербанку заявив, що фахівців з кібербезпеки у РФ вкрай мало. Він наголосив, що за оцінками Сбербанку, лише 5 тисяч експертів працюють у цій галузі, а необхідно у 20 разів більше (тобто 100 тис.). Також він зазначив, що держава має виправити ситуацію, сформувавши замовлення на кадри.

Видання, посилаючись на главу Російської асоціації електронних комунікацій (РАЕК), пише, що у лютому-березні з Росії виїхали 50-70 тис. айтішників, серед яких, звичайно, були й експерти у сфері кібербезпеки. У РАЕК також вважають, що навесні 2022 могли виїхати ще близько 100 тис. працівників IT. Водночас прем'єр-міністр РФ Мішустін стверджує, що понад 80% айтішників повернулися на територію Росії у травні.

Держава намагається повернути людей, які залишили країну через агресію проти України. Їм пропонують різноманітні пільги — занижені ставки іпотечних кредитів, відстрочення від призову до армії та ін.

Рекрутингова компанія HeadHunter нещодавно провела дослідження і виявилося, що кількість вакансій в IT-галузі у РФ скоротилася. А резюме, навпаки, побільшали на 55%.

Раніше ми повідомляли про те, що китайський виробник електроніки Huawei звільнив 50% позаштатних співробітників свого російського офісу, а менеджерів перевів до Казахстану та Узбекистану.

Повідомляли також, що з Росії йдуть багато технологічних компаній на кшталт Dell, Nokia, Logitech, Ericsson. Багато співробітників, які працювали в представництвах цих компаній в РФ, втратили роботу.