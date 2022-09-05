Huawei проміняла Росію на Казахстан: офіс компанії переїхав ближче до Китаю

Huawei звільнила 50% позаштатних співробітників, деяких відправила в "тривалі відрядження" за кордон.

Раніше Фокус писав про те, що китайська компанія Huawei припинила продавати свою продукцію на території РФ, при цьому виробник не робив жодних офіційних заяв. Тепер стало відомо, що компанія частково перевела штат свого російського офісу в Казахстан і Узбекистан, про що повідомили "Ведомости".

ЗМІ стверджує, що в Huawei вирішили орієнтуватися на інші ринки, а тому ще навесні 2022 року почали реформувати російський офіс. Посилаючись на анонімне джерело, яке близьке до представництва Huawei в РФ, медіа пише, що поки що представництво роботу не зупинило.

Джерело повідомило, що переведень у Казахстан та інші країни СНД зазнали співробітники з Китаю. Вони приїхали в Росію, щоб налагодити роботу, проте тепер за рішенням топменеджменту їх перенаправили в Казахстан, Узбекистан. Джерело також сказало, що деяких співробітників-росіян послали в "тривалі відрядження", деяких позаштатників, близько 50%, звільнили.

В аналітичній компанії Telecom "Ведомостям" повідомили, що, ймовірно, у Huawei вважають казахстанський ринок "перспективнішим". Компанія не хоче ризикувати через санкції США проти Росії, адже вона й так зазнала великого санкційного тиску з боку Білого дому, особливо в період перебування в президентському кріслі Дональда Трампа. Тоді виробника телекомобладнання та гаджетів звинуватили в зборі інформації на користь уряду КНР, хоча звинувачення досі залишаються бездоказовими.

Російське ЗМІ наголошує, що Huawei нібито співпрацює з РФ у межах так званого паралельного імпорту, тобто узаконеної контрабанди. Однак фактично компанія не продає свої пристрої в російських магазинах і в онлайн-сторі Huawei Vmall.