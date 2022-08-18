Huawei показує росіянам телефони та інші гаджети, але не продає

Продавці сподіваються на контрабандні товари, які завезуть у вересні.

У Москві, Новосибірську, Челябінську, Тюмені компанія Huawei залишила свою продукцію на торгових майданчиках ритейлерів, але купити її не можна. Про це повідомило ЗМІ 3dnews.ru.

У таких московських магазинах, як "Афімолль", "Авіапарк" і "Гагарінський", поряд з гаджетами від компанії Huawei встановлені таблички, що сповіщають про те, що купити їх не можна: "не для продажу", "демо-зразок" говорять написи. При цьому цінники стоять відразу поруч. Медіа повідомляє, що і в магазинах інших міст РФ, як Новосибірськ, Челябінськ, Тюмені, ситуація схожа — подивитися на гаджети можна, а купити їх не можна.

Заборона торкнулася смартфонів, ноутбуків, периферійних пристроїв, хоча останні та аксесуари на кшталт чохлів, у деяких торгових точках придбати все ж таки можна. Співробітники магазинів кажуть, що у вересні продажі мають відновитися, а поки що ритейлерів підводить "паралельний" імпорт — узаконена контрабанда, іншими словами. Однак раніше повідомлялося, що Huawei сама закрила власні магазини у деяких містах РФ. У головному офісі компанії це ніяк не прокоментували — досі.

Російські медіа пишуть, що проблема нібито в тому, що ТОВ "Преміум ритейл" подав до суду на Huawei, щоб стягнути заборгованість 3,6 млн руб., що виникла з вини дочірньої компанії ТОВ "Техномпанія Хуавей". Huawei заплатила борг, але росіяни вимагали виплати відсотків — ще 98,6 тис. руб. Але китайський техногігант цього поки що не зробив.

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