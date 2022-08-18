Huawei показывает россиянам телефоны и другие гаджеты, но не продает

Продавцы надеются на контрабандные товары, которые завезут в сентябре.

В Москве, Новосибирске, Челябинске, Тюмени компания Huawei оставила свою продукцию на торговых площадках ритейлеров, но купить ее нельзя. Об этом сообщило СМИ 3dnews.ru.

В таких московских магазинах, как "Афимолль", "Авиапарк" и "Гагаринский", рядом с гаджетами от компании Huawei установлены таблички, извещающие о том, что купить их нельзя: "не для продажи", "демо-образец" гласят надписи. При этом ценники стоят тут же рядом. Медиа сообщает, что и в магазинах других городов РФ, вроде Новосибирска, Челябинска, Тюмени, ситуация схожая — посмотреть на гаджеты можно, а купить их нельзя.

Запрет коснулся смартфонов, ноутбуков, периферийных устройств, хотя последние и аксессуары вроде чехлов, в некоторых торговых точках приобрести все же можно. Сотрудники магазинов говорят, что в сентябре продажи должны возобновиться, а пока ритейлеров подводит "параллельный" импорт — узаконенная контрабанда, иными словами. Однако ранее сообщалось, что Huawei сама закрыла собственные магазины в некоторых городах РФ. В головном офисе компании это никак не прокомментировали — до сих пор.

Российские медиа пишут, что проблема якобы в том, что ООО "Премиум ритейл" подал в суд на Huawei, чтобы взыскать задолженность 3,6 млн руб., которая возникла по вине дочерней компании ООО "Техномпания Хаувей". Huawei заплатила долг, но россияне потребовали выплаты процентов — еще 98,6 тыс. руб. Но китайский техногигант этого пока не сделал.

Ранее мы сообщали о том, что инженеры и архитекторы РФ лишились доступа к специализированному ПО. Это усложнит им работу по проектированию зданий и других объектов.