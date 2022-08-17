"Аналогов нет": в РФ не смогут строить дома из-за недоступности иностранного ПО

Попытка заменить Autodesk Inventor, Autodesk Fusion 360, Dassault Systemes Solidworks обойдется в миллиарды рублей.

Минстрой РФ не может импортозаместить специальный зарубежный софт, который используют архитекторы. СМИ сообщают, что в России такому ПО "аналогов нет".

Издание habr.com со ссылкой на Минстрой России сообщает, что в строительной отрасли и инженерном деле в основном используют технологии Building Information Modeling, разработанные в США, Европе и разных "недружественных" странах. Такие программы помогают при проектировании зданий любого типа с нуля — в итоге архитекторы и строители получают 3D-модель, позволяющую продумать все до деталей и минимизировать возможные риски. Также инженерный софт годится и для проектирования разного рода механизмов, например, для военной техники, составления необходимых сопроводительных документов.

СМИ пишет, что зарубежное строительное ПО занимает более 30% рынка, и что "альтернативы этим продуктам нет". Чтобы перейти на аналогичный софт, нужно время (от 5 до 7 лет) и дополнительные средства — суммарно около 1 млрд руб. Для некоторых застройщиков все это довольно проблематично.

Минпромторг РФ предлагает импортозаместить инженерный софт, создав маркетплейс для российских разработчиков. Воплощение этой идеи обойдется в 2,67 млрд руб. и займет 2 года. Заместить планируют Autodesk Inventor, Autodesk Fusion 360, Dassault Systemes Solidworks и пр.

"Заказчики в лице российских компаний, которым нужно будет мигрировать на отечественное инженерное ПО, смогут получить доступ к платформе по подписке. Часть затрат на установку и покупку ПО покупатели смогут компенсировать за счет субсидий", — говорится в материале.

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