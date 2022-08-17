Новая технология позволяет говорить с цифровым "духом" умершего прямо на похоронах

Искусственный интеллект отвечает на вопросы от лица людей, которые заранее поделились своими мыслями и восспоминаниями.

Стартап StoryFile из США разработал технологию на базе искусственного интеллекта, которая позволяет говорить с голограммой умерших людей. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

Технология получила название "Голографический разговорный видеоопыт". Эксперты заранее создают голограмму человека, для этого ему задают серию вопросов, которые могут интересовать близких, и снимают ответы на 20 синхронизированных камер, установленных со всех сторон. Полученные видео обрабатывают и передают для обучения искусственному интеллекту, способному общаться с пользователями на естесственном языке.

Готовый образ загружают на платформу StoryFile, где он хранится до смерти клиента. Во время похорон технология создает иллюзию разговора в реальном времени — присутстующие могут задавать вопросы, а виртуальный "дух" в виде ИИ отвечает на них по мере своих возможностей.

Одной из первых технологией воспользовалась Марина Смит, мать генерального директора StoryFile доктора Стивена Смита, которая умерла в июне этого года в возрасте 87 лет. В январе женщина два дня по несколько часов в день записывала ответы на веб-камеру перед своим компьютером, на похоронах родственники вызвали голограмму, которая произнесла речь, подвела итоги своей жизни и "поговорила" с близкими.

"Мама ответила на вопросы скорбящих родственников после того, как они наблюдали за ее кремацией. Необычайным было то, что она отвечала на их вопросы с новыми подробностями и честностью. Люди воодушевляются, когда записывают свои данные. Скорбящие могут получить более свободную и правдивую версию своего потерянного любимого человека. Что было самым ценным для меня как для ее сына, так это то, что моя мать была готова отвечать на вопросы о ее раннем детстве", — поделися Стивен Смит своим опытом с изданием The Telegraph.

В 2021 году StoryFile также создала голограмму для актера Уильяма Шатнера из сериала "Звездного пути". По мнению звезды, технология поможет сохранить его память и наследие для будущих поколений. На официальном сайте проекта любой желающий может "поговорить" с Уильямом Шатнером, задавая вопросы через микрофон или печатая их текстом.

Ранее писали, что Уильям Шатнер стал самым пожилым человеком, побывавшим в космосе. В возрасте 90 лет актер стал пассажиром корабля New Shepard.

Недавно ученые научились телепортировать голограммы за границу, как в "Звездных войнах". Участники беседы могут надеть шлемы виртуальной реальности и видеть друг друга, как вживую, независимо от расстояния.