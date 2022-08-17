Нова технологія дозволяє говорити з цифровим "духом" померлого прямо на похороні

Штучний інтелект відповідає на запитання від імені людей, які заздалегідь поділилися своїми думками та спогадами.

Стартап StoryFile із США розробив технологію на базі штучного інтелекту, яка дозволяє говорити з голограмою померлих людей. Про це пише таблоїд Daily Mail.

Технологія отримала назву "Голографічний розмовний відеодосвід". Експерти заздалегідь створюють голограму людини, для цього їй ставлять серію питань, які можуть цікавити близьких, та знімають відповіді на 20 синхронізованих камер, встановлених з усіх боків. Отримані відео обробляють і передають для навчання штучному інтелекту, здатному спілкуватися з користувачами природною мовою.

Готовий образ завантажують на платформу StoryFile, де він зберігається до смерті клієнта. Під час похорону технологія створює ілюзію розмови в реальному часі — присутні можуть ставити запитання, а віртуальний "дух" у вигляді ШІ відповідає на них у міру своїх можливостей.

Однією з перших технологій скористалася Марина Сміт, мати генерального директора StoryFile доктора Стівена Сміта, яка померла в червні цього року у віці 87 років. У січні жінка два дні по кілька годин на день записувала відповіді на вебкамеру перед своїм комп'ютером, на похороні родичі викликали голограму, яка виголосила промову, підбила підсумки свого життя та "поговорила" з близькими.

"Мама відповіла на запитання скорботних родичів після того, як вони спостерігали за її кремацією. Незвичайним було те, що вона відповідала на їхні запитання з новими подробицями та чесністю. Люди надихаються, коли записують свої дані. Сумні можуть отримати більш вільну та правдиву версію своєї втраченої коханої людини. Що було найціннішим для мене як для її сина, так це те, що моя мати була готова відповідати на запитання про її раннє дитинство", — поділися Стівен Сміт своїм досвідом із виданням The Telegraph.

У 2021 році StoryFile також створила голограму для актора Вільяма Шатнера із серіалу "Зоряного шляху". На думку зірки, технологія допоможе зберегти його пам'ять та спадщину для майбутніх поколінь. На офіційному сайті проєкту будь-хто охочий може "поговорити" з Вільямом Шатнером, ставлячи питання через мікрофон або друкуючи їх текстом.

Раніше писали, що Вільям Шатнер став найстаршою людиною, яка побувала в космосі. У віці 90-х років актор став пасажиром корабля New Shepard.

Нещодавно вчені навчилися телепортувати голограми за кордон, як у "Зоряних війнах". Учасники розмови можуть надіти шоломи віртуальної реальності та бачити один одного як наживо, незалежно від відстані.