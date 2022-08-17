"Аналогів немає": в РФ не зможуть будувати будинки через недоступність іноземного ПЗ
Спроба замінити Autodesk Inventor, Autodesk Fusion 360, Dassault Systemes Solidworks коштуватиме мільярди рублів.
Мінбуд РФ не може імпортозамістити спеціальний закордонний софт, який використовують архітектори. ЗМІ повідомляють, що в Росії такому ПЗ "аналогів немає".
Видання habr.com із посиланням на Мінбуд Росії повідомляє, що в будівельній галузі й інженерній справі переважно використовують технології Building Information Modeling, розроблені в США, Європі та різних "недружніх" країнах. Такі програми допомагають у процесі проєктування будівель будь-якого типу з нуля — унаслідок архітектори та будівельники одержують 3D-модель, що дозволяє продумати все до деталей та мінімізувати можливі ризики. Також інженерний софт годиться і для проєктування різноманітних механізмів, наприклад, для військової техніки, складання необхідних супровідних документів.
ЗМІ пише, що закордонне будівельне програмне забезпечення займає понад 30% ринку, і що "альтернативи цим продуктам немає". Щоб перейти на аналогічний софт, потрібен час (від 5 до 7 років) та додаткові кошти — сумарно приблизно 1 млрд руб. Для деяких забудовників це досить проблематично.
Мінпромторг РФ пропонує імпортозмістити інженерний софт, створивши маркетплейс для російських розробників. Втілення цієї ідеї коштуватиме 2,67 млрд руб. та займе 2 роки. Замістити планують Autodesk Inventor, Autodesk Fusion 360, Dassault Systemes Solidworks та ін.
"Замовники в особі російських компаній, яким потрібно буде мігрувати на вітчизняне інженерне ПЗ, зможуть отримати доступ до платформи підписки. Частину витрат на встановлення та купівлю ПЗ покупці зможуть компенсувати за рахунок субсидій", — йдеться в матеріалі.
Раніше ми повідомляли про те, що ШІ-система може допомогти людям, які переживають втрату близьких. Алгоритм зможе підтримати розмову від імені померлого.