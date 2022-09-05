Huawei променяла Россию на Казахстан: офис компании переехал поближе к Китаю

Huawei уволила 50% внештатных сотрудников, некоторых отправила в "длительные командировки" за границу.

Ранее Фокус писал о том, что китайская компания Huawei прекратила продавать свою продукцию на территории РФ, при этом производитель не делал каких-либо официальных заявлений. Теперь же стало известно, что компания частично перевела штат своего российского офиса в Казахстан и Узбекистан, о чем сообщили "Ведомости".

СМИ утверждает, что в Huawei решили ориентироваться на другие рынки, а потому, еще весной 2022 года, начали реформировать российский офис. Ссылаясь на анонимного источника, который близок к представительству Huawei в РФ, медиа пишет, что пока представительство работу не остановило.

Источник сообщил, что переводу в Казахстан и другие страны СНГ подверглись сотрудники из Китая. Они приехали в Россию, чтобы наладить работу, однако теперь, по решению топ-менеджмента, их перенаправили в Казахстан, Узбекистан. Источник также сказал, что некоторые сотрудники-россияне были посланы в "длительные командировки", некоторые внештатники, около 50%, были уволены.

В аналитической компании Telecom "Ведомостям" сообщили, что, вероятно, в Huawei посчитали казахстанский рынок "более перспективным". Компания не хочет рисковать из-за санкций США против России, ведь она и без того подверглась большому санкционному давлению со стороны Белого дома, особенно в период пребывания в президентском кресле Дональда Трампа. Тогда производителя телекомоборудования и гаджетов обвинили в сборе информации в пользу правительства КНР, хотя обвинения до сих пор остаются бездоказательными.

Российское СМИ отмечает, что Huawei якобы сотрудничает с РФ в рамках так называемого параллельного импорта, т.е. узаконенной контрабанды. Однако, по факту компания не продает свои устройства в российских магазинах и в онлайн-сторе Huawei Vmall.