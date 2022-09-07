Потратили $1 млрд и 15 тыс. км кабеля, чтобы провести Интернет между ЕС и Африкой

Интернет-кабель Google имеет 9 ответвлений и состоит из 12-ти оптоволоконных пар.

Google провела под водой кабель, соединивший Западную Европу и Южную Африку. Новый интернет-проект был назван в честь писателя Олауда Эквиано — "Equiano", пишет datacenterdynamics.com.

Интернет-кабель способен передавать данные со скоростью 150 Тбит/с. Отметим, что максимальная скорость передачи данных по оптоволокну составляла 178 Тбит/с. Такой рекорд был установлен учеными из Университетского колледжа Лондона (проект осуществлялся при поддержке KDDI Research и Xtera) в 2020 году. Для сравнения — медианная скорость спутникового Интернета Starlink составляет 150 Мбит/с, что в 1 млн раз меньше.

Кабель протянули с территории Португалии на территорию Южной Африки вдоль западного побережья и вывели на поверхность около города Кейптаун. Общая протяженность его равна 15 тыс. км, кроме того есть 9 ответвлений, которые дадут возможность провести Интернет в Намибию, Того, Нигерию, Демократическую республику Конго и островов Св. Елены. Составлен кабель из 12-ти оптоволоконных пар, поддерживающих технологию Space Division Multiplexing.

[ + – ] Подводный интернет-кабель Equiano Фото: Google

Как заявили представители корпорации Google, благодаря этому коммуникационному каналу 1,6 млн людей смогут получить работу. И еще одна важная деталь — цены на услуги интерне-провайдеров в названных регионах, по расчетам компании, могут быть снижены на 16-21%.

Отметим, что в портфолио у Google имеется еще пять таких же интернет-кабелей. Кроме того, корпорация активно инвестирует в подобные проекты других компаний.

Это один из шести кабелей, принадлежащих Google из числа уже действующих и находящихся в разработке, и девятнадцатый по счету из тех, в создание которых Google инвестировала. В планах Google — прокладка подводного кабеля из Канады в Японию.

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