Витратили $1 млрд і 15 тис. км кабелю, щоб провести Інтернет між ЄС та Африкою

Проєкт Google під назвою "Equiano" коштував $1 млрд.

Google провела під водою кабель, який з'єднав Західну Європу та Південну Африку. Новий інтернет-проєкт був названий на честь письменника Олауда Еквіано — "Equiano", пише datacenterdynamics.com.

Інтернет-кабель здатний передавати дані зі швидкістю 150 Тбіт/с. Зазначимо, що максимальна швидкість передачі по оптоволокну становила 178 Тбіт/с. Такий рекорд було встановлено вченими з Університетського коледжу Лондона (проєкт здійснювався за підтримки KDDI Research та Xtera) у 2020 році. Для порівняння — медіанна швидкість супутникового Інтернету Starlink складає 150 Мбіт/с, що у 1 млн разів менше.

Кабель простягли з території Португалії на територію Південної Африки вздовж західного узбережжя та вивели на поверхню біля міста Кейптаун. Загальна протяжність його дорівнює 15 тис. км., крім того, є 9 відгалужень, які дадуть можливість провести Інтернет в Намібію, Того, Нігерію, Демократичну республіку Конго і островів Св. Єлени. Складено кабель із 12-ти оптоволоконних пар, що підтримують технологію Space Division Multiplexing.

[ + – ] Підводний інтернет-кабель Equiano Фото: Google

Як заявили представники корпорації Google, завдяки цьому комунікаційному каналу 1,6 млн. людей зможуть отримати роботу. І ще одна важлива деталь — ціни на послуги інтернет-провайдерів у названих регіонах, за розрахунками компанії, можуть бути знижені на 16-21%.

Зазначимо, що в портфоліо Google має ще п'ять таких же інтернет-кабелів. Крім того, корпорація активно інвестує у подібні проєкти інших компаній.

Це один із шести кабелів, що належать Google з числа вже наявних, які знаходяться в розробці, і дев'ятнадцятий за рахунком з тих, у створення яких інвестувала Google. У планах Google — прокладання підводного кабелю з Канади до Японії.

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