Корисно під час війни: lifecell запустив дзвінки через Wi-Fi замість мобільної мережі

Технологія дозволить дзвонити рідним та близьким, перебуваючи в місцях, де погано ловить мобільний зв'язок.

З 5 вересня мобільний оператор lifecell вперше запускає в Україні технологію для дзвінків через Wi-Fi під назвою Voice over. Компанія поділилася подробицями на офіційному сайті.

Voice over дозволяє телефонувати, використовуючи підключення до інтернету через Wi-Fi мережу, тому її ще називають VoWiFi. Точка доступу Wi-Fi є базовою станцією оператора — такий спосіб зв'язку дуже корисний у місцях, де погано ловить мобільна мережа, таких як укриття, підвали, цокольні поверхи.

[ + – ] Підключення VoWiFi на смартфонах з Android Фото: Скриншот

lifecell у тестовому режимі запустив цю технологію в Україні, і абоненти оператора вже можуть нею користуватися — дзвінки тарифікують так само як дзвінки в мережі. За словами керівника проєктів та програм департаменту маркетингу Олександра Мельниченка, VoWiFi допоможе українцям завжди підтримувати зв'язок із близькими під час війни.

[ + – ] Підключення VoWiFi на смартфонах з iOS Фото: Скриншот

Щоб скористатися технологією, необхідно увімкнути функцію VoWiFi, проте не всі мобільні телефони її підтримують. Як зазначає оператор, поки дзвонити через Wi-Fi зможуть лише власники найсвіжіших смартфонів від Samsung, Xiaomi та Apple, але згодом компанія забезпечить підтримку інших апаратів. Українці можуть перевірити, чи підходить їхня модель для Voice over на офіційному сайті. Крім того, потрібно мати картку USIM та перебувати в зоні стабільного сигналу Wi-Fi.

Раніше писали, що lifecell безплатно роздає українцям безлімітний інтернет та дзвінки у межах акції "Байрактар". Пакетом послуг можна скористатися три рази.

Повідомляли також, що супутниковий Інтернет Starlink може замінити мобільний зв'язок в Україні. Як вважає оператор Vodafone, після війни технологія допоможе забезпечити покриття у віддалених районах України як альтернативу мобільним вежам.