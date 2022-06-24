lifecell безкоштовно роздає українцям безлімітний Інтернет та дзвінки: як підключити послугу

Акція "Байрактар" знімає ліміти рівно на добу з моменту замовлення. Такою послугою можна скористатися три рази, доки діє оплачений пакет послуг.

Мобільний оператор lifecell запустив в Україні унікальну акцію під назвою "Байрактар", яка забезпечить абонентів безлімітним інтернетом та дзвінками, але на обмежений час. Компанія повідомила, як її підключити, на офіційному сайті.

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Акція "Байрактар" діє до 31 серпня по всій території України, крім тимчасово окупованих районів. Вона дає змогу українцям зняти ліміти на послуги мобільного зв'язку, передбачені чинним тарифом. Такий бонус можна отримати на добу, тричі за період дії оплаченого пакету послуг (не добового), при цьому абонент сам вибирає зручні для нього дні — поспіль чи вроздріб. За умови повторного замовлення та оплати пакету послуг, користуватися акцією можна безкінечно.

Підключити акцію "Байрактар" абоненти можуть у додатку "Мій lifeccell" або за номером *777#. Варто зазначити, що нові абоненти lifecell можуть скористатися акцією безкоштовно, решті доведеться заплатити 25 грн за підключення на період дії одного пакету послуг, який обов'язково повинен бути оплачений. Бізнес-клієнти також можуть користуватися акцією.

"Наш "Байрактар" усуває всі бар'єри у спілкуванні на 24 години — стільки ж часу може безперервно провести в польоті БПЛА Bayraktar. Сподіваємось, що безлімітні дні інтернету та дзвінків допоможуть нашим абонентам залишатися на зв'язку у цей непростий час", — прокоментував керівник департаменту маркетингу lifecel Вадим Приходько.

На офіційному сайті оператор попереджає: після використання перших 20 Гб трафіку в межах акції швидкість Інтернету знизиться до 1 Мбіт/с. Крім того, після перших 120 хвилин вихідних викликів тривалість дзвінків скоротиться до 3 хвилин, хоча їх кількість не обмежена.

У квітні lifecell зробив мобільний Інтернет безкоштовним у 30 країнах Європи. Українці, які виїхали за кордон під час війни можуть отримати по 5 ГБ трафіку для зв'язку зі своїми близькими.

Нещодавно у програмі "Дія" запустили реєстрацію телефонних номерів lifecell. Мінцифра обіцяє, що це захистить абонентів від шахраїв, які можуть підробити SIM-картки.

На початку червня "Київстар" дозволив абонентам безкоштовно спілкуватися у межах акції "Щасливий день". Охочі можуть один раз на тиждень на добу отримати безлімітний трафік та дзвінки за умови оплати чинного тарифу.