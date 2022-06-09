Київстар дозволив українцям спілкуватися абсолютно безплатно: як підключити послугу

Оператор раз на тиждень на добу забезпечує безлімітними дзвінками та інтернетом абонентів із передоплаченими тарифами.

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Український мобільний оператор "Київстар" надав абонентам можливість спілкуватися безплатно в умовах війни. Умови послуги та її підключення компанія оприлюднила на офіційному сайті.

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"Київстар" повернув акцію "Щасливий день", в межах якої українці можуть раз на тиждень безплатно на один день отримати безлімітний інтернет-трафік та дзвінки всередині мережі, незалежно від наявного пакета послуг. Вона доступна власникам передплачених тарифів до 31 серпня, але не поширюється на службові тарифи для інтернет-пристроїв.

Щоб під'єднати акцію, необхідно увійти до програми "Мій Київстар", знайти банер з написом "Щасливий день" на головній сторінці та натиснути на нього. Після отримання SMS-повідомлення про успішну активацію, користувач матиме рівно добу, щоб користуватися бонусами, що надаються в межах акції. Наступного разу безплатний трафік та хвилини для дзвінків можна отримати через 7 днів.

Оператор зазначає, що з початку російського вторгнення намагається підтримувати роботу своєї мережі та надає клієнтам безплатні послуги в Україні та за кордоном. На цей час "Київстар" надав сервіси та бонуси на загальну суму 429 млн грн.

"Зараз компанія зосереджується на підтримці клієнтів, що залишаються в окупації або в зоні активних бойових дій. У попередні роки акцією "Щасливий день" вже скористалося понад 2,5 млн абонентів Київстар, і зараз вона стане додатковою можливістю для абонентів спілкуватися з рідними безоплатно", — наголосила пресслужба.

Раніше писали, що в окупованій Херсонській області запрацював мобільний зв'язок "Київстару" та Vodafone після відключення. В деяких районах люди можуть дзвонити та виходити в інтернет, але у більшості територіальних громад мобільного покриття немає. За словами керівника Херсонської ОВА Геннадія Лагути, російська окупаційна влада намагається налагодити власний мобільний зв'язок через підконтрольних провайдерів та операторів.

З 6 травня "Київстар" безплатно надав безлімітні дзвінки абонентам на окупованих територіях та у місцях проведення бойових дій. Вони можуть не поповнювати баланс та кожні 7 днів отримувати хвилини на дзвінки всередині мережі.

Повідомляли також про відключення "Київстаром" застарілих послуг для українців. З 1 липня припиняється підтримка тарифів "Телефонія МЖД" та "Інтернет МЖД", які передбачають фіксований телефонний зв'язок.