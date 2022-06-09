Киевстар позволил украинцам общаться совершенно бесплатно: как подключить услугу

Оператор раз в неделю на сутки обеспечивает безлимитные звонки и Интернет абонентам с предоплаченными тарифами.

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Украинский мобильный оператор "Киевстар" предоставил абонентам возможность бесплатно общаться в условиях войны. Условия услуги и ее подключения компания обнародовала на официальном сайте.

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"Киевстар" вернул акцию "Счастливый день", в рамках которой украинцы могут раз в неделю бесплатно на один день получить безлимитный Интернет-трафик и звонки внутри сети, независимо от действующего пакета услуг. Она доступна владельцам предоплаченных тарифов до 31 августа, но не распространяется на служебные тарифы для устройств Интернета вещей.

Чтобы подключить акцию, необходимо войти в приложение "Мой Киевстар", найти баннер с надписью "Счастливый день" на главной странице и нажать на него. После получения SMS-сообщения об успешной активации, у пользователя будут ровно сутки, чтобы пользоваться бонусами, предоставляемыми в рамках акции. В следующий раз бесплатный трафик и минуты для звонков можно получить спустя 7 дней.

Оператор отмечает, что с начала российского вторжения пытается поддерживать работу своей сети и предоставляет клиентам бесплатные услуги в Украние и за рубежом. На данный момент "Киевсстар" предоставил сервисы и бонусы на общую сумму 429 млн грн.

"Сейчас компания сосредотачивается на поддержке клиентов, остающихся в оккупации или в зоне активных боевых действий. В предыдущие годы акцией "Счастливый день" уже воспользовалось более 2,5 млн абонентов Киевстар, и сейчас она станет дополнительной возможностью для абонентов общаться с родными безвозмездно", — подчеркнула пресс-служба.

Ранее писали, что в оккупированной Херсонской области заработала мобильная связь "Киевстара" и Vodafone после отключения. В некоторых районах люди могут звонить и выходить в Интернет, но в большинстве территориальных общин сотового покрытия нет. По словам руководителя Херсонской ОВА Геннадия Лагуты, российские оккупационные власти пытаются наладить собственную мобильную связь через подконтрольных провайдеров и операторов.

С 6 мая "Киевстар" бесплатно предоставил безлимитные звонки абонентам на оккупированных территориях и в местах проведения боевых действий. Они могут не пополнять баланс и каждые 7 дней получать минуты на звонки внутри сети.

Сообщали также об отключении "Киевстаром" устаревших услуг для украинцев. С 1 июля прекращается поддержка тарифов "Телефония МЖД" и "Интернет МЖД", которые предусматривают фиксированную телефонную связь.