"Киевстар" отключает украинцам устаревшие услуги: что изменится

Оператор полностью отказывается от проводных телефонов и технологии ADSL в пользу оптоволокна.

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Украинский мобильный оператор "Киевстар" решил с 1 июля навсегда отключить устаревшие услуги "Телефония МЖД" и "Интернет МЖД". Об этом пресс-служба компании сообщила на официальном сайте.

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"Телефония МЖД" и "Интернет МЖД" предусматривают фиксированную телефонную и Интернет связь по технологии асимметричной цифровой абонентской линии (Asymmetric Digital Subscriber Line или сокращенно ADSL). Она предусматривает асимметричное распределение пропускной полосы канала между входящим (больше) и исходящим (меньше) трафиком при помощи модема. ADSL значительно уступает оптоволоконным сетям по скорости, задержке и пропускной способности, а потому используется все реже и реже, хотя все еще популярно во многих странах мира, например, в Великобритании.

"Киевстар" признал ADSL устаревшей, а потому полностью выводит из эксплуатации связанные с ней услуги. В последние годы оператор постепенно сокращал тарифы для этой технологии, уведомляя, что ими пользуется слишком мало людей. Взамен компания предлагает подключить оптоволоконный домашний Интернет или линейку тарифов "Все вместе", которые объединяют интернет, мобильную связь и телевидение, ниже можно подробнее ознакомиться с условиями.

Условия тарифа "Все вместе Оптимум":

Абонплата 250 грн (первые три месяца — 200 грн);

Безлимитный Домашний Интернет со скоростью до 100 Мбит/с;

25 ГБ мобильного Интернета;

43 сервиса с безлимитным трафиком

Безлимитные звонки в сети

200 минут для звонков на номера других операторов и в роуминге.

Условия тарифа "Все вместе Оптимум + ТВ":

Абонплата 300 грн (первые три месяца — 200 грн);

215 телеканалов (325 канало в первые два месяца);

Безлимитный Домашний Интернет до 100 Мбит/с;

25 ГБ мобильного Интернета;

43 сервиса с безлимитным трафиком

Безлимитные звонки в сети

200 минут для звонков на номера других операторов и в роуминге;

Условия тарифа "Все вместе Максимум":

Безлимитный Домашний Интернет со скоростью до 100 Мбит/с;

Безлимитный мобильный интернет;

Безлмитные звонки внутри сети;

300 минут для звонков в сетях других операторов и за границу;

Одна "Суперсила" на выбор (+100 минут на звонки, SIM для планшета или ноутбука, SIM для второго телефона, статический IP-адрес, увеличение скорости до 1 Гбит\с).

"Киевстар регулярно обновляет свои сервисы, развивает сеть, совершенствует технические системы, модернизирует оборудование и производит ревизию старых услуг, чтобы предоставлять услуги максимально качественно благодаря современным сервисам и технологиям", — отмечается в объявлении.

Ранее "Киевстар" продлил услугу для бесплатного роуминга в странах Евросоюза. Чтобы воспользоваться ею, абонентам достаточно оплатить обычную стоимость своих тарифов. Услуга предназначена в первую очередь для украинских беженцев, которые покинули страну из-за войны.

С 6 мая "Киевстар" сделал бесплатными и безлимитными звонки для абонентов в зоне активных боевых действий. Кроме того, услуга позволяет украинцам звонить, даже если у них нет возможности пополнить счет. Независимо от региона, обладатели тарифов предоплаченной связи могут выбрать один номер и всегда звонить на него бесплатно в рамках сервиса "Мы вместе".