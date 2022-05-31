Украинцам доступен бесплатный роуминг в 16 странах ЕС: "Киевстар" продлил услугу

Чтобы воспользоваться услугой, нужно уплатить стоимость своего украинского тарифа.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В июне абоненты "Киевстар", выехавшие в некоторые страны Европейского союза, смогут пользоваться услугами мобильной связи без доплат, по таким же тарифам, как в Украине. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В компании сообщили, что услуга бесплатного роуминга будет доступна в следующем месяце. Абоненты получат возможность совершать и принимать звонки (в Украину), звонить на номера страны пребывания, пользоваться мобильным Интернетом и другими услугами. Чтобы воспользоваться услугой, нужно уплатить стоимость своего тарифа, которая обычно значительно ниже стоимости услуг местных операторов.

"Более 2 млн абонентов национального телекома оператора вынуждены были искать убежища от войны за границей. Чтобы поддержать их в это тяжелое время, компания ввела сервис "Роуминг как дома". Благодаря этому сервису абоненты, находящиеся на территории некоторых стран ЕС, могут пользоваться услугами в роуминге по своим "домашним" тарифам", — говорится в сообщении.

Как и где работает услуга "Роуминг как дома" от "Киевстар"

К примеру, если абонент подключен к пакету "Твой старт", то за 135 грн он получит безлимитные звонки в сети "Киевстар", 100 минут для звонков на номера других операторов в Украине и в стране его пребывания, а также 5 Гб мобильного Интернета. Все входящие звонки – безлимитны.

Контрактные абоненты получат от оператора дополнительный пакет услуг: 500 минут для звонков на все украинские номера и номера в стране пребывания, 15 Гб мобильного Интернета, а также 50 SMS. Все входящие — безлимитны.

Роуминг для абонентов "Киевстар" упразднен в 16-ти странах ЕС:

Польша,

Словакия,

Румыния,

Венгрия,

Молдова,

Германия,

Италия,

Литва,

Франция,

Болгария,

Испания,

Эстония,

Латвия,

Австрия,

Нидерланды,

Чехия.

Оператор подчеркивает, что услуга — временная. Согласно данным компании, в данный момент за границей находится более 2 млн ее абонентов.

Ранее мы сообщали о том, что в Nokia спрогнозировали исчезновение смартфонов через 10 лет. В компании уверены, что сети шестого поколения потребуют новых интерфейсов, потому что будут намного быстрее и мощнее, чем, например, современные сети 4G.