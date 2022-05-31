Українцям доступний безплатний роумінг у 16 країнах ЄС: "Київстар" продовжив послугу

Щоб скористатися послугою, необхідно сплатити вартість свого українського тарифу.

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У червні абоненти "Київстар", які виїхали до деяких країн Європейського союзу, зможуть користуватися послугами мобільного зв'язку без доплат за тими ж тарифами, як і в Україні. Про це повідомляє пресслужба оператора.

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У компанії повідомили, що послуга безплатного роумінгу буде доступна наступного місяця. Абоненти матимуть можливість здійснювати та приймати дзвінки (в Україну), дзвонити на номери країни перебування, користуватися мобільним Інтернетом та іншими послугами. Щоб скористатися послугою, потрібно сплатити вартість свого тарифу, яка зазвичай значно нижча за вартість послуг місцевих операторів.

"Понад 2 млн абонентів національного телекому оператора змушені були шукати притулку від війни за кордоном. Щоб підтримати їх в цей тяжкий час, компанія ввела сервіс "Роумінг як вдома". Завдяки цьому сервісу абоненти, що знаходяться на території деяких країн ЄС, можуть користуватися послугами роумінгу за своїми "домашніми" тарифами", — йдеться в повідомленні.

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Наприклад, якщо абонент підключений до пакета "Твій старт", то за 135 грн він отримає безлімітні дзвінки в мережі "Київстар", 100 хвилин для дзвінків на номери інших операторів в Україні та країні його перебування, а також 5 Гб мобільного Інтернету. Всі вхідні дзвінки — безлімітні.

Контрактні абоненти отримають від оператора додатковий пакет послуг: 500 хвилин для дзвінків на всі українські номери та номери країни перебування, 15 Гб мобільного Інтернету, а також 50 SMS. Усі вхідні — безлімітні.

Роумінг для абонентів "Київстар" скасовано у 16 країнах ЄС:

Польща,

Словаччина,

Румунія,

Угорщина,

Молдова,

Німеччина,

Італія,

Литва,

Франція,

Болгарія,

Іспанія,

Естонія,

Латвія,

Австрія,

Нідерланди,

Чехія.

Оператор наголошує, що послуга — тимчасова. За даними компанії, зараз за кордоном перебуває понад 2 млн її абонентів.

Раніше ми повідомляли про те, що Nokia спрогнозували зникнення смартфонів через 10 років. У компанії впевнені, що мережі шостого покоління вимагатимуть нових інтерфейсів, тому що будуть набагато швидшими й потужнішими, ніж, наприклад, сучасні мережі 4G.