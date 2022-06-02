"Київстар" відключає українцям застарілі послуги: що зміниться

Оператор повністю відмовляється від провідних телефонів і технології ADSL на користь оптоволокна.

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Український мобільний оператор "Київстар" вирішив із 1 липня назавжди відключити застарілі послуги "Телефонія МЖД" та "Інтернет МЖД". Про це пресслужба компанії повідомила на офіційному сайті.

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"Телефонія МЖД" та "Інтернет МЖД" передбачають фіксований телефонний та інтернет-зв'язок за технологією асиметричної цифрової абонентської лінії (Asymmetric Digital Subscriber Line або скорочено ADSL). Вона передбачає асиметричний розподіл пропускної смуги каналу між вхідним (більше) і вихідним (менше) трафіком за допомогою модему. ADSL значно поступається оптоволоконним мережам за швидкістю, затримкою та пропускною спроможністю, а тому використовується все рідше й рідше, хоча все ще популярне в багатьох країнах світу, наприклад, у Великобританії.

"Київстар" визнав ADSL застарілою, а тому повністю виводить із експлуатації пов'язані з нею послуги. В останні роки оператор поступово скорочував тарифи для цієї технології, повідомляючи, що нею користується замало людей. Натомість компанія пропонує підключити оптоволоконний домашній інтернет або лінійку тарифів "Всі разом", які поєднують інтернет, мобільний зв'язок та телебачення, нижче можна докладніше ознайомитись з умовами.

Умови тарифу "Все разом Оптимум":

Абонплата 250 грн (перші три місяці — 200 грн);

Безлімітний домашній інтернет зі швидкістю до 100 Мбіт/с;

25 ГБ мобільного інтернету;

43 сервіси з безлімітним трафіком

Безлімітні дзвінки в мережі

200 хвилин для дзвінків на номери інших операторів і в роумінгу.

Умови тарифу "Все разом Оптимум + ТВ":

Абонплата 300 грн (перші три місяці — 200 грн);

215 телеканалів (325 каналів у перші два місяці);

Безлімітний домашній інтернет до 100 Мбіт/с;

25 ГБ мобільного інтернету;

43 сервіси з безлімітним трафіком

Безлімітні дзвінки в мережі

200 хвилин для дзвінків на номери інших операторів і в роумінгу;

Умови тарифу "Все разом Максимум":

Безлімітний Домашній Інтернет зі швидкістю до 100 Мбіт/с;

Безлімітний мобільний інтернет;

Безлімітні дзвінки всередині мережі;

300 хвилин для дзвінків у мережах інших операторів і за кордон;

Одна "Суперсила" на вибір (+100 хвилин на дзвінки, SIM для планшета або ноутбука, SIM для другого телефону, статична IP-адреса, збільшення швидкості до 1 Гбіт\с).

"Київстар регулярно оновлює свої сервіси, розвиває мережу, удосконалює технічні системи, модернізує обладнання та проводить ревізію старих послуг, щоб надавати послуги максимально якісно завдяки сучасним сервісам і технологіям", — наголошується в оголошенні.

Раніше "Київстар" продовжив послугу для безкоштовного роумінгу в країнах Євросоюзу. Щоб скористатися нею, абонентам достатньо сплатити за звичайну вартість своїх тарифів. Послуга призначена насамперед для українських біженців, які покинули країну через війну.

З 6 травня "Київстар" зробив безкоштовними та безлімітними дзвінки для абонентів у зоні активних бойових дій. Крім того, послуга дозволяє українцям дзвонити, навіть якщо вони не мають можливості поповнити рахунок. Незалежно від регіону, власники тарифів передплаченого зв'язку можуть вибрати один номер і завжди дзвонити на нього безплатно в межах сервісу "Ми разом".