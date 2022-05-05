Дзвінки від "Київстар" будуть безплатними та безлімітними: хто може користуватися послугою

Оператор підтримує абонентів, що перебувають у місцях, де тривають активні бойові дії, а також тих клієнтів, які не мають змоги сплатити за послуги зв'язку.

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"Київстар" повідомляє, що з 6 травня 2022 року запровадить нову послугу для своїх клієнтів, які поки не можуть поповнити рахунки. Подробиці компанія опублікувала на своєму сайті.

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Відповідно до заяви, абоненти, які проживають у тимчасово окупованих населених пунктах, а також у містах та селах, де йдуть бої, кожні 7 днів отримуватимуть від "Київстару" безлімітні дзвінки у мережі безплатно. Ця пропозиція насамперед орієнтована на тих людей, які не мають можливості сплатити за послуги зв'язку. Те саме стосується і контрактних абонентів, і бізнес-клієнтів. Для решти абонентів з 11 травня діятимуть стандартні умови їхніх колишніх тарифних планів.

"Незалежно від регіону України, всі клієнти передплаченого зв'язку можуть скористатися безплатним сервісом "Ми разом" — вибрати один номер у мережі "Київстар", на який вони завжди можуть телефонувати безплатно", — сказано у пресрелізі.

Як користуватися безплатними дзвінками

Підключення послуги "Ми разом":

Надішліть запит *535*380ХХХХХХХ#, де 380ХХХХХХХ — це номер "Київстар", який ви вибрали основним. Перейдіть до особистого кабінету "Мій Київстар". Зателефонуйте 535.

Правила користування послугою:

Щоб перевірити, чи підключена послуга та до якого номера, надішліть запит *535*1# або перейдіть до "Мій Київстар".

Щоб вимкнути: надішліть запит *535*0# або перейдіть до "Мій Київстар", або зателефонуйте 535.

Щоб змінити основний номер: спочатку вимкніть послугу, а потім знову підключіть, вказавши новий номер. Зверніть увагу, що змінювати номер можна раз на місяць.

Підключення безплатно.

Дзвінки на вибраний номер — додатково не сплачуються.

Мобільний оператор нагадує, що абонентам тарифів "Дзвінки для батьків" та "Інтернет для батьків" у травні нараховано додатково 100 хв для дзвінків на інші мережі та 5000 Мб мобільного Інтернету.

Раніше ми повідомляли про те, що мешканців тимчасово окупованих міст та сіл можуть прослуховувати російські спецслужби. Щоб захистити себе та близьких від такого ризику, варто дотримуватися кількох простих правил.

Мобільний зв'язок у Херсоні відновлено, повідомляв Фокус. У місті доступні мережі "Київстар" та lifecell.