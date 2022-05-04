У Херсонській області повністю відновили зв'язок: причини та наслідки збою

Через обстріл фахівці "Київстар" і lifecell не могли оперативно відремонтувати інфраструктуру, а тим часом окупанти підключали українців до російського Інтернету.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Вранці 4 травня на Херсонщині відновили мобільний зв'язок усіх трьох українських операторів після пошкодження мережі. Про це на своєму Telegram-каналі розповів Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За його словами, внаслідок бойових дій було пошкоджено оптичний кабель, який дозволяв працювати базовим станціям стільникового зв'язку в Херсоні. Фахівці lifecell і "Київстар" провели діагностику мережі, виявили місце обриву та розпочали ремонт. Командам доводилося кілька разів кидати роботу через обстріл, тому процес зайняв майже три дні.

[ + – ] Пошкоджений оптоволоконний кабель у Херсонській області Фото: Telegram

"За сприяння Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій при Держспецзв'язку була забезпечена координація дій операторів, військової облдержадміністрації та військових ЗСУ, вдалося забезпечити місцеву технічну бригаду можливістю провести ремонтні роботи. Дякую телекомунікаційним героям, які ведуть свою війну для забезпечення українців зв'язком у настільки складні часи!" — написав Михайло Федоров.

Держспецзв'язок додав, що оператори відновили мобільний зв'язок, використовуючи резервні канали живлення. Крім того, вдалося відновити фіксоване Інтернет-з'єднання. Голова відомства Юрій Щиголь розповів про випадки підключення українських користувачів до російських мереж — для цього окупанти переналаштовують оптоволоконні лінії та станції зв'язку. Він додав, що зв'язок на всіх окупованих територіях України відновлять після звільнення чи отримання доступу до інфраструктури.

"Це грубе порушення міжнародного законодавства. Ми вже звернулися до Міжнародного союзу електрозв'язку щодо застосування санкцій проти Російської Федерації та позбавлення членства країни агресора у союзі", — заявив Юрій Щиголь.

30 квітня з'явилася інформація, що на Херсонщині зник мобільний зв'язок усіх операторів України. Проблеми виникли у Херсоні, Каховському, Генічному та Скадовському районі, Новотроїцькій і Чаплінській громадах.

Пізніше стало відомо, що користувачів із Херсонської області підключають до Інтернету з Росії. Компанія Netblocks з'ясувала, що трафік місцевого провайдера Sky NET перенаправили російським "Міранда Медіа" та "Ростелеком".

Телеком-експерт Роман Хіміч пояснив, що контроль росіян над Інтернет-мережами загрожує українцям стеженням і цензуруванням. Він порадив видалити з гаджетів будь-які файли та дані, які окупанти зможуть використовувати як доказ.