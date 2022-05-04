В Херсонской области полностью восстановили связь: какие операторы доступны

Из-за обстрела специалисты "Киевстар" и lifecell не могли оперативно отремонтировать инфраструктуру, а тем временем оккупанты подключали украинцев к российскому Интернету.

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Утром 4 мая в Херсонской области восстановили мобильную связь всех трех украинских операторов после повреждения сети. Об этом на своем Telegram-канале рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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По его словам, в результате боевых действий был поврежден оптический кабель, который позволял работать базовым станциям сотовой связи в Херсоне. Специалисты lifecell и "Киевстар" провели диагностику сети, обнаружили место обрыва и приступили к ремонту. Командам приходилось несколько раз бросать работу из-за обстрелов, поэтому процесс занял около 3-х дней.

[ + – ] Поврежденный оптоволоконный кабель в Херсонской области Фото: Telegram

"При содействии Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций при Госспецсвязи была обеспечена координация действий операторов, военной облгосадминистрации и военных ВСУ, удалось обеспечить местную техническую бригаду возможностью провести ремонтные работы. Спасибо телекоммуникационным героям, которые ведут свою войну для обеспечения украинцев связью в столь сложные времена!", — написал Михаил Федоров.

Госспецсвязь добавила, что операторы возобновили мобильную связь, используя резервные каналы питания. Кроме того, удалось восстановить фиксированное Интернет-соединение. Глава ведомства Юрий Щиголь рассказал о случаях подключения украинских пользователей к российским сетям — для этого оккупанты перенастраивают оптоволоконные линии и станции связи. Он добавил, что связь на всех оккупированных территориях Украины восстановят после освобождения или получения доступа к инфраструктуре.

"Это грубое нарушение международного законодательства. Мы уже обратились в Международный союз электросвязи по применению санкций к Российской Федерации и лишению членства страны агрессора в союзе", — заявил Юрий Щиголь.

30 апреля появилась информация, что в Херсонской области исчезла мобильная связь всех операторов Украины. Проблемы возникли в Херсоне, Каховском, Геническом и Скадовском районе, Новотроицкой и Чаплинской общинах.

Позднее стало известно, что пользователей из Херсонской области подключают к Интернету из России. Компания Netblocks обнаружила, что трафик местного провайдера Sky NET перенаправили российским "Миранда Медиа" и "Ростелеком".

Телеком-эксперт Роман Химич объяснил, что контроль россиян над Интернет-сетями грозит украинцам слежкой и цензурированием. Он посоветовал удалить с гаджетов любые файлы и данные, которые оккупанты смогут использовать в качестве улики.