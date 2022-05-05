Звонки от "Киевстар" будут бесплатными и безлимитными: кто может пользоваться услугой
Оператор поддерживает абонентов, находящихся в местах, где ведутся активные боевые действия, а также тех клиентов, которые не имеют возможности оплатить услуги связи.
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"Киевстар" сообщает, что с 6 мая 2022 года введет новую услугу для своих клиентов, которые пока не могут пополнить счета. Подробности компания опубликовала на своем сайте.
Согласно заявлению, абоненты, проживающие во временно оккупированных населенных пунктах, а также в городах и селах, где идут бои, каждые 7 дней будут получать от "Киевстара" безлимитные звонки в сети бесплатно. Данное предложение, прежде всего, ориентировано на тех людей, которые не имеют возможности оплатить услуги связи. ТО же самое касается и контрактных абонентов, и бизнес-клиентов Для остальных абонентов с 11 мая будут действовать стандартные условия их прежних тарифных планов.
"Независимо от региона Украины, все клиенты предоплаченной связи могут воспользоваться бесплатным сервисом "Ми разом" — выбрать один номер в сети "Киевстар", на который они всегда могут звонить бесплатно", — сказано в пресс-релизе.
Как воспользоваться бесплатными звонками
Подключение услуги "Ми разом":
- Отправьте запрос *535*380ХХХХХХХ#, где 380ХХХХХХХ — это номер "Киевстар", который вы выбрали в качестве основного.
- Перейдите в личный кабинет "Мой Киевстар".
- Позвоните 535.
Правила пользования услугой:
- Чтобы проверить, подключена ли услуга и к какому номеру, отправьте запрос *535*1# или перейдите в "Мой Киевстар".
- Чтобы отключить: отправьте запрос *535*0# или перейдите в "Мой Киевстар", или позвоните 535.
- Чтобы изменить основной номер: сначала отключите услугу, а затем снова подключите, указав новый номер. Обратите внимание, что изменять номер можно раз в месяц.
- Подключение бесплатно.
- Звонки на выбранный номер – дополнительно не оплачиваются.
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