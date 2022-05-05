Звонки от "Киевстар" будут бесплатными и безлимитными: кто может пользоваться услугой

Оператор поддерживает абонентов, находящихся в местах, где ведутся активные боевые действия, а также тех клиентов, которые не имеют возможности оплатить услуги связи.

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"Киевстар" сообщает, что с 6 мая 2022 года введет новую услугу для своих клиентов, которые пока не могут пополнить счета. Подробности компания опубликовала на своем сайте.

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Согласно заявлению, абоненты, проживающие во временно оккупированных населенных пунктах, а также в городах и селах, где идут бои, каждые 7 дней будут получать от "Киевстара" безлимитные звонки в сети бесплатно. Данное предложение, прежде всего, ориентировано на тех людей, которые не имеют возможности оплатить услуги связи. ТО же самое касается и контрактных абонентов, и бизнес-клиентов Для остальных абонентов с 11 мая будут действовать стандартные условия их прежних тарифных планов.

"Независимо от региона Украины, все клиенты предоплаченной связи могут воспользоваться бесплатным сервисом "Ми разом" — выбрать один номер в сети "Киевстар", на который они всегда могут звонить бесплатно", — сказано в пресс-релизе.

Как воспользоваться бесплатными звонками

Подключение услуги "Ми разом":

Отправьте запрос *535*380ХХХХХХХ#, где 380ХХХХХХХ — это номер "Киевстар", который вы выбрали в качестве основного. Перейдите в личный кабинет "Мой Киевстар". Позвоните 535.

Правила пользования услугой:

Чтобы проверить, подключена ли услуга и к какому номеру, отправьте запрос *535*1# или перейдите в "Мой Киевстар".

Чтобы отключить: отправьте запрос *535*0# или перейдите в "Мой Киевстар", или позвоните 535.

Чтобы изменить основной номер: сначала отключите услугу, а затем снова подключите, указав новый номер. Обратите внимание, что изменять номер можно раз в месяц.

Подключение бесплатно.

Звонки на выбранный номер – дополнительно не оплачиваются.

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