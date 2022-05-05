UA
UA
Разделы
Материалы
Диджитал

Звонки от "Киевстар" будут бесплатными и безлимитными: кто может пользоваться услугой

339
смартфон, телефон, связь, Киевстар

Оператор поддерживает абонентов, находящихся в местах, где ведутся активные боевые действия, а также тех клиентов, которые не имеют возможности оплатить услуги связи.

"Киевстар" сообщает, что с 6 мая 2022 года введет новую услугу для своих клиентов, которые пока не могут пополнить счета. Подробности компания опубликовала на своем сайте.

Согласно заявлению, абоненты, проживающие во временно оккупированных населенных пунктах, а также в городах и селах, где идут бои, каждые 7 дней будут получать от "Киевстара" безлимитные звонки в сети бесплатно. Данное предложение, прежде всего, ориентировано на тех людей, которые не имеют возможности оплатить услуги связи. ТО же самое касается и контрактных абонентов, и бизнес-клиентов Для остальных абонентов с 11 мая будут действовать стандартные условия их прежних тарифных планов.

"Независимо от региона Украины, все клиенты предоплаченной связи могут воспользоваться бесплатным сервисом "Ми разом" — выбрать один номер в сети "Киевстар", на который они всегда могут звонить бесплатно", — сказано в пресс-релизе.

Как воспользоваться бесплатными звонками

Подключение услуги "Ми разом":

  1. Отправьте запрос *535*380ХХХХХХХ#, где 380ХХХХХХХ — это номер "Киевстар", который вы выбрали в качестве основного.
  2. Перейдите в личный кабинет "Мой Киевстар".
  3. Позвоните 535.

Правила пользования услугой:

  • Чтобы проверить, подключена ли услуга и к какому номеру, отправьте запрос *535*1# или перейдите в "Мой Киевстар".
  • Чтобы отключить: отправьте запрос *535*0# или перейдите в "Мой Киевстар", или позвоните 535.
  • Чтобы изменить основной номер: сначала отключите услугу, а затем снова подключите, указав новый номер. Обратите внимание, что изменять номер можно раз в месяц.
  • Подключение бесплатно.
  • Звонки на выбранный номер – дополнительно не оплачиваются.

Мобильный оператор напоминает, что абонентам тарифов "Звонки для родителей" и "Интернет для родителей" в мае начислено дополнительно 100 мин. для звонков в другие сети и 5000 Мб мобильного Интернета.

Ранее мы сообщали о том, что жителей временно оккупированных городов и сел могут прослушивать российские спецслужбы. Чтобы обезопасить себя и близких от такого риска, стоит следовать нескольким простым правилам.

Мобильная связь в Херсоне восстановлена, сообщал Фокус. В городе доступны сети "Киевстар" и lifecell.