lifecell бесплатно раздает украинцам безлимитный Интернет и звонки: как подключить услугу

Акция "Байрактар" снимает лимиты ровно на сутки с момента заказа. Такой услугой можно воспользоваться три раза, пока действует оплаченный пакет услуг.

Мобильный оператор lifecell запустил в Украине уникальную акцию под названием "Байрактар", которая обеспечит абонентов безлимитным интернетом и звонками, но на ограниченное время. Компания сообщила, как ее подключить, на официальном сайте.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

Акция "Байрактар" действует до 31 августа по всей территории Украины, кроме временно оккупированных районов. Она позволяет украинцам снять лимиты на услуги мобильной связи, предусмотренные действующим тарифом. Такой бонус можно получить на сутки три раза за период действия оплаченного пакета услуг (не суточного), при этом абонент сам выбирает удобные для него дни — подряд или вразнобой. При условии повторного заказа и оплаты пакета услуг, пользоваться акцией можно бесконечно.

Подключить акцию "Байрактар" абоненты могут в приложении "Мой lifeccell" или по номеру *777#. Стоит отметить, что новые абоненты lifecell могут воспользоваться акцией бесплатно, остальным же придется заплатить 25 грн за подключение на период действия одного пакета услуг, который обязательно должен быть оплачен. Бизнес-клиенты также могут воспользоваться акцией.

"Наш "Байрактар" устраняет все барьеры в общении на 24 часа – столько же времени может непрерывно провести в полете БПЛА Bayraktar. Надеемся, что безлимитные дни интернета и звонков помогут нашим абонентам оставаться на связи в это непростое время", – прокомментировал руководитель департамента маркетинга lifecel Вадим Приходько.

На официальном сайте оператор предупреждает: после использования первых 20 Гб трафика в рамках акции, скорость Интернета снизится до 1 Мбит/с. Кроме того, после после первых 120 минут исходящих вызовов продолжительность звонков сократится до 3 минут, хотя их количество не ограничено.

В апреле lifecell сделал мобильный Интернет бесплатным в 30 странах Европы. Украинцы, которые выехали за границу во время войны, могут получить по 5 ГБ трафика для связи со своими близкими.

Недавно в приложении "Дія" запустили регистрацию телефонных номеров lifecell. Минцифра обещает, что это защитит абонентов от мошенники, которые могут подделать SIM-карты.

В начале июня "Киевстар" позволил абонентам бесплатно общаться в рамках акции "Счастливый день". Желающие могут один раз в неделю на сутки получить безлимитный трафик и звонки при условии оплаты действующего тарифа.