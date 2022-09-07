Полезно во время войны: lifecell запустил звонки через Wi-Fi вместо мобильной сети

Технология позволит звонить родным и близким, находясь в местах, где плохо ловит сотовая связь.

С 5 сентября мобильный оператор lifecell впервые запускает в Украине технологию для звонков по Wi-Fi под названием Voice over. Компания поделилась подробностями на официальном сайте.

Voice over позволяет созваниваться, используя подключение к Интернету по Wi-Fi сети, поэтому ее еще называют VoWiFi. Точка доступа Wi-Fi выступает базовой станцией оператора — такой способ связи очень полезен в местах, где плохо ловит мобильная сеть, таких как укрытия, подвалы, цокольные этажи.

[ + – ] Подключение VoWiFi на смартфонах с Android Фото: Скриншот

lifecell в тестовом режиме запустил эту технологию в Украине, и абоненты оператора уже могут ею пользоваться — звонки тарифицируются точно так же, как вызовы по сотовой сети. По словам руководителя проектов и программ департамента маркетинга Александра Мельниченко, VoWiFi поможет украинцам всегда поддерживать связь с близкими во время войны.

[ + – ] Подключение VoWiFi на смартфонах с iOS Фото: Скриншот

Чтобы воспользоваться технологией, необходимо включить функцию VoWiFi, однако не все мобильные телефоны ее поддерживают. Как отмечает оператор, пока звонить по WiFi смогут только обладатели самых свежих смартфонов от Samsung, Xiaomi и Apple, но со временем компания обеспечит поддержку других аппаратов. Украинцы могут проверить, подходит ли их модель для Voice over на официальном сайте. Кроме того, нужно иметь карту USIM и находиться в зоне стабильного сигнала Wi-Fi.

Ранее писали, что lifecell бесплатно раздает украинцам безлимитный Интернет и звонки в рамках акции "Байрактар". Пакетом услуг можно воспользоваться три раза.

Сообщали также, что спутниковый Интернет Starlink может заменить мобильную связь в Украине. Как считает оператор Vodafone, после войны технология поможет обеспечить покрытие в отдаленных районах Украины, как альтернатива сотовым вышкам.